تشخيص سرطان البروستاتا بالذكاء الاصطناعي

تعاون المختبر المرجعي الوطني التابع لمجموعة M42، أحد أبرز مزودي خدمات التشخيص في المنطقة، مع شركة «كريتيف» Qritive المبتكرة في مجال علم الأمراض الرقمي، لإطلاق حلول متقدمة لتشخيص سرطان البروستاتا مدعومة بالذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات.

ويشكّل تطبيق هذه التقنية نقلة مهمة في آليات الكشف عن سرطان البروستاتا وتشخيصه في دولة الإمارات، بما يعزز التزام المختبر المرجعي الوطني بتسخير التكنولوجيا المتقدمة لتقديم رعاية أسرع وأكثر دقة واتساقاً للمرضى.

ويبرز الذكاء الاصطناعي كأداة مهمة للمساعدة في مواجهة هذه التحديات، من خلال دعم الأطباء بطبقة إضافية من التحليل يمكن أن تسهم في رفع الكفاءة، والحد من التباين، وتعزيز الاتساق في مراجعة الحالات المعقدة، مع إبقاء القرارات السريرية النهائية بيد المهنيين الطبيين.

وقالت الدكتورة ليلى عبدالوارث، الرئيسة التنفيذية لقطاع التشخيص في M42: «لا يحلّ الذكاء الاصطناعي محل اختصاصيي علم الأمراض؛ بل يُعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات سريرية معقدة بمستوى أعلى من الثقة والكفاءة».