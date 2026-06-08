جراحات «روبوتية» للأطفال بمستشفى القاسمي

حقق مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إنجازاً طبياً نوعياً، تمثل في نجاحه في إجراء سلسلة من الجراحات الروبوتية للأطفال، هي الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات، وشملت السلسلة الأولى من العمليات مجموعة من الإجراءات المعقدة في تخصصات جراحة الجهاز الهضمي والمسالك البولية للأطفال.

حيث تكللت جميع العمليات بالنجاح، مع تحقيق نتائج سريرية متميزة وتعافٍ سلس للمرضى بعد الجراحة.وأكدت الدكتورة صفية الخاجة، مدير مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، أن هذه الخطوة تمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير الخدمات التخصصية بالمستشفى، وتجسد التزام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بالابتكار والتميز السريري، وتوفير رعاية صحية عالمية المستوى، تتمحور حول المريض.

وأضافت أن توظيف أحدث تقنيات الجراحة الروبوتية العالمية مكن الفريق الطبي من تنفيذ عمليات جراحية معقدة بدرجات عالية من الدقة والمرونة والتحكم، ما يضع المستشفى وقسم جراحة الأطفال ضمن نخبة محدودة من المراكز الطبية العالمية، التي توفر تقنيات الجراحة الروبوتية المتقدمة المخصصة للأطفال

.من جانبه، أكد الدكتور خالد خلفان، استشاري جراحة الأطفال ونائب مدير المستشفى للشؤون الطبية، أن إدخال الجراحة الروبوتية إلى منظومة الخدمات الجراحية المقدمة للأطفال يأتي تأكيداً على حرص المستشفى على توفير أحدث الابتكارات الطبية العالمية للمتعاملين، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز لا يقتصر على كونه تطوراً تقنياً متقدماً، بل يعد استثماراً مباشراً في توفير خيارات علاجية أكثر أماناً وأقل توغلاً.