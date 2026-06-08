فعالية تحتفي بالناجين والمتعافين من السرطان

نظمت جمعية الإمارات للسرطان بالتعاون مع جامعة أبوظبي فرع العين، فعالية بعنوان «من المختبر إلى الأمل»، تزامناً مع اليوم العالمي للناجين والمتعافين من السرطان والتي أقيمت في قاعة جامعة أبوظبي العين، بحضور الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، والدكتور محمد فتيحة مدير جامعة أبوظبي فرع العين، والدكتور آدم محمد البلوشي المدير التنفيذي للجمعية.وتخلل الفعالية فقرات متنوعة عن الأمل والإرادة والشفاء وأهمية الكشف المبكر عن السرطان.

إضافة إلى جلسة للناجين تحدثوا فيها عن قصص تعافيهم وتجاربهم الملهمة مع المرض. كما تخلل الفعالية حوار مفتوح بين الناجين والطلبة عن رحلة العلاج والتعافي، ثم افتتاح معرض تعبيري مصاحب عن مسيرة مرضى السرطان ودروب الأمل والدعم المعنوي والنفسي.

وأكد الشيخ الدكتور سالم بن ركاض أهمية التعاون مع مؤسسات التعليم العالي الرائدة، والتي تعكس رؤيتها النبيلة في ربط الجانب الأكاديمي والبحثي بمساندة فئات المجتمع المختلفة، وبالتالي دعم المبادرات الإنسانية والصحية والتزامها بنشر الوعي المجتمعي.