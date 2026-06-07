ملتقى طبي في دبي يناقش تحسين جودة الرعاية الصحية

انطلقت في دبي، أمس، فعاليات الدورة السادسة من ملتقى تخصصات المسالك البولية (IUCC 2026)؛ أحد أبرز التجمعات الطبية المتخصصة في المنطقة، بمشاركة 76 متحدثاً عالمياً، و29 شركة رائدة في القطاع الصحي، وحضور أكثر من 600 طبيب ومتخصص وخبير من 14 دولة.

يعقد الملتقى في فندق كونراد دبي تحت شعار «مرحلة ما بعد العلاج: تشجيع الإبداع والابتكار في التكنولوجيا العلاجية»، مسلطاً الضوء على التحولات المتسارعة في توظيف الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة في جراحة المسالك البولية والتخصصات المرتبطة بها.

ويناقش الملتقى أحدث المستجدات في مجالات أورام المسالك البولية وأمراض الكلى وصحة الرجال، إلى جانب التوجهات الحديثة في العلاجات الناشئة والتقنيات الطبية المتقدمة، مع التركيز على تطوير الممارسات السريرية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

كما يتضمن البرنامج العلمي 7 جلسات متخصصة و9 ورش عمل تطبيقية، تشمل تنظير حصى الكلى عبر الجلد، والخياطة الجراحية بالمنظار، وسلس البول، إضافة إلى 25 ملصقاً علمياً وأدوات تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي والواقعين الافتراضي والمعزز.

وقال الدكتور ياسر فرحات، الرئيس المشارك لملتقى تخصصات المسالك البولية، ونائب رئيس الجمعية الدولية لجراحة المسالك البولية (SIU)، والرئيس السابق لجمعية المسالك البولية في آسيا (UAA)، والرئيس التنفيذي للجمعية العربية لجراحة المسالك البولية (AAU) في دولة الإمارات العربية المتحدة: إن الملتقى أصبح منصة عالمية تجمع الخبرات الطبية الرائدة لمناقشة أحدث التطورات العلمية والتقنيات الحديثة، بما يسهم في تطوير الحلول العلاجية وتحسين النتائج السريرية.

من جانبه، أكد السفير البروفيسور عبد السلام المدني، رئيس إندكس القابضة، أن الملتقى يمثل منصة علمية متقدمة تعزز التعاون وتبادل المعرفة بين الخبراء والباحثين وصناع القرار، وتسهم في دعم الابتكار الطبي وتطوير منظومات الرعاية الصحية.