177 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص ضمن 32 ألف منشأة

حضر حفل التخريج، غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، الذي هنّأ الخريجين والخريجات على هذا الإنجاز، مؤكداً أن رفد قطاع التمريض بكفاءات وطنية مؤهلة يمثل إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية في الدولة، ويجسد تنامي وعي الشباب الإماراتي بأهمية الإسهام في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي، باعتباره أحد المسارات الاستراتيجية الداعمة لمستهدفات التوطين النوعي والتنمية الوطنية المستدامة.
وأعرب عن الفخر بتخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض من جامعة الفجيرة، الذين اختاروا مهنة نبيلة تشكل ركناً أساسياً في منظومة الرعاية الصحية، وتسهم بصورة مباشرة في خدمة الإنسان وتعزيز جودة الحياة.
وأضاف، أن مهنة التمريض تمثل رسالة إنسانية ومسؤولية وطنية قبل أن تكون تخصصاً أكاديمياً أو خياراً مهنياً، وانضمام كوادر إماراتية مؤهلة إلى هذا القطاع الحيوي يعزز كفاءة الخدمات الصحية، ويدعم مستهدفات التوطين النوعي في القطاعات ذات الأولوية مما يتوافق مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، ويجسد التزام الكفاءات الوطنية بالمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وأكد سعادته أن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، من خلال برنامج «نافس»، يواصل العمل على ترسيخ التوطين النوعي في القطاع الخاص، عبر منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج التي تركز على تأهيل المواطنين، ورفع جاهزيتهم، وتمكينهم من بناء مسارات مهنية مستدامة في القطاعات الإستراتيجية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان باعتباره محور التنمية وغايتها.
وأعرب غنام المزروعي عن شكره وتقديره لجامعة الفجيرة على جهودها في تأهيل الكوادر الوطنية في القطاع الصحي.
وبلغ عدد المستفيدين من المنحة ضمن برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي حتى اليوم أكثر 3500 مواطن ومواطنة، فيما وصل عدد الخريجين منهم إلى 562 خريجاً وخريجة.