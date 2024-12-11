مؤتمر يبحث دور الطب التقليدي والتكميلي في الرعاية الصحية

افتتحت، أمس في أبوظبي، فعاليات المؤتمر الدولي «دور الطب التقليدي والتكميلي في آفاق الرعاية الصحية المستقبلية»، الذي تنظمه جائزة الشيخ زايد العالمية للطب التقليدي والتكميلي، ويستمر حتى يوم غد، في فندق شاطئ روتانا بأبوظبي.

ويناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام 28 ورقة عمل بحثية متخصصة لخبراء متخصصين من دول العالم المختلفة بمشاركة أكثر من 300 مشارك من داخل الدولة وخارجها، ويتضمن في يومه الختامي الثالث تكريم الفائزين في الدورة الثالثة للجائزة.

وقال الدكتور طارق أحمد الهيدان، إن المؤتمر الدولي الثالث للطب التقليدي والتكميلي، الذي يُعقد تحت شعار «دور الطب التقليدي والتكميلي كآفاق ناشئة للرعاية الصحية» يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز هذا المجال الحيوي.

وقال الدكتور عبدالحفيظ يحيى خوجة، استشاري طب مجتمع وطب وقائي وإعلام صحي سعودي، إن المؤتمر يهدف إلى استعراض أحدث الدراسات العلمية، وتعزيز السياسات الصحية المتعلقة بالطب التقليدي.