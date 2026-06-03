بدائل بروتين خالية من المكونات الحيوانية

أكدت جامعة الإمارات مواصلة جهودها في وضع حلول بحثية مبتكرة للتحديات في مختلف المجالات الحيوية، حيث نجح فريق بحثي من قسم علم الأغذية في كلية الزراعة والطب البيطري في تطوير بدائل للحوم غنية بالبروتين، بما يوفّر للمستهلكين خيارات مغذية وأكثر استدامة.

وذلك باستخدام تقنيات متقدمة تجمع بين المحاكاة الجزيئية والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث نجح الفريق في العمل على إنتاج بدائل غذائية خالية من المكونات الحيوانية، لدعم الابتكار العلمي في مجالات الأمن الغذائي والاستدامة الصحية والبيئية.

وأوضح الأستاذ الدكتور ساجد مقصود، أستاذ الأنظمة الغذائية المستدامة في الجامعة أن هناك تحديات متزايدة مرتبطة بالمنتجات الحيوانية، مشيراً إلى أن البروتينات النباتية تُعد خياراً أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد