الجمعية الوطنية تطلق خط الدعم للتصلب المتعدد

أطلقت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد ، أمس، «خط الدعم للتصلب المتعدد»، لتوفير المعلومات حول ممارسي الرعاية الصحية المتخصصين في التصلب المتعدد في جميع أنحاء الدولة، وإجراء تقييمات للصحة النفسية وتقديم الدعم المعنوي.

ويحظى الخط بدعم مؤسسة مبادلة وتتولى تشغيله شركة «إم 42» ويقدم المشورة والإحالات وإرشاد المتصلين حول المراكز والمستشفيات المتخصصة التي يمكن للمتعايشين مع التصلب المتعدد التوجه إليها.

وتتمتع جميع الاتصالات ومعلومات مستخدمي الخط بالخصوصية والسرية التامة، ويمكن الاتصال بخط الدعم للتصلب المتعدد عبر رقم 800677.

وقال أحمد طالب الشامسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، نائب رئيس الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، إن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الرعاية الصحية للجميع، وفي هذا الإطار تسعى الجمعية لتيسير وزيادة كفاءة حصول المتعايشين مع التصلب المتعدد على الخدمات الطبية التي يحتاجونها وتوجيههم لأفضل وأنسب أماكن تلقي العلاج.