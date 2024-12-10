«الإمارات للخدمات الصحية» أفضل مركز اتصال في قطاع الرعاية

حصدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية جائزة «أفضل مركز اتصال» في قطاع الرعاية الصحية ضمن جوائز «إنسايت ميدل إيست» المتخصصة في خدمات مراكز الاتصال بالشرق الأوسط لعام 2024.

وأعرب الدكتور عبدالعزيز الزرعوني، المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة في المؤسسة، عن اعتزازه بهذا الإنجاز قائلاً: «إن هذه الجائزة تمثل دليلاً واضحاً على التزام المؤسسة بتحقيق أعلى معايير الجودة في خدماتها، وتعكس الجهود المستمرة في تطوير مركز الاتصال ليكون منصة متقدمة تقدم خدمات متميزة تعتمد على الابتكار، وتضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات المتعاملين وتعزز كفاءة الأداء التي تحقق رضاهم وسعادتهم».

وأشار أحمد السويدي، مدير إدارة سعادة المتعاملين في المؤسسة إلى أن الفوز بجائزة أفضل مركز اتصال في قطاع الرعاية الصحية على مستوى الشرق الأوسط هو انعكاس للجهود الكبيرة التي يبذلها فريق العمل لتقديم تجربة استثنائية للمتعاملين تلبي تطلعاتهم، مؤكداً أن مركز الاتصال يعد جزءاً أساسياً من استراتيجية المؤسسة لتقديم خدمات عالية الجودة بسرعة وفعالية.

ويعمل مركز الاتصال التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على مدار الساعة، موفراً 3 قنوات رئيسية للتواصل تشمل الرقم المجاني 8008877، البريد الإلكتروني info@ehs.gov.ae، والدردشة الفورية. بثلاث لغات رئيسية اللغة العربية واللغة الإنجليزية و الأوردو.