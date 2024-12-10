«الصحة» تطلق مبادرة تقنية لتعزيز كفاءتها المؤسسية

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مبادرة تقنية رائدة لأتمتة عمليات المطابقات اليومية للإيرادات، والتي تهدف إلى تفعيل وتوثيق عملية التسوية بين الإيرادات المسجلة من الخدمات التي تقدمها الوزارة والنظام المالي الاتحادي (FMIS) للتحقق من تسجيل الخدمات التي تقدمها الوزارة في النظام الاتحادي، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز حوكمة العمليات المالية وضمان استدامتها إلى جانب تحسين كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز التكامل الرقمي مع الأنظمة الحكومية بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025.

وتأتي هذه المبادرة المبتكرة ضمن سلسلة من التحديثات التقنية التي تنفذها الوزارة لتعزيز كفاءتها المؤسسية وتحسين خدماتها، حيث تم تطوير النظام بالتنسيق مع فريق وزارة المالية وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بالاعتماد على التكنولوجيا والتقنيات الناشئة لربط العمليات والإجراءات المالية بشكل تلقائي، من أجل تسريع عمليات المطابقة، وتوفير الوقت والجهد، ودعم اتخاذ القرار وفق بيانات موثوقة ودقيقة، مما يسهم في تحسين دقة البيانات المالية وفق أرقى المعايير العالمية، وذلك ضمن جهود تطوير ركائز البنية التحتية للوزارة وفق رؤية شاملة ومتكاملة بما يعزز من تنافسية خدماتها ومرونتها وفعاليتها ومواءمتها مع توجهات وأولويات الدولة.

وأكد عبدالله أحمد أهلي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطبيق الابتكار المؤسسي بما يعكس الالتزام المتواصل بتعزيز الشفافية والكفاءة في العمليات المالية، تجسيداً لرؤية القيادة الحكيمة في تطوير الخدمات الحكومية وتبني أفضل الممارسات العالمية.

تعزيز الكفاءة الإدارية

وأوضحت آمنة المندوس رئيس قسم الإيرادات في الوزارة أن النظام الجديد يتميز بقدرته على إجراء المطابقة المالية وأتمتة كافة عملياتها، من خلال لوحة تحكم متكاملة تتيح متابعة حركة الإيرادات، واستخراج تقارير تفصيلية تدعم عملية اتخاذ القرار.