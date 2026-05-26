نجاح عملية زراعة نخاع عظم لطفلة من خلايا جذعية لشقيقها في أبوظبي

نجح مستشفى ياس كلينك، بالشراكة مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، في إجراء عملية زراعة نخاع عظم لطفلة تبلغ تسعة أعوام، كانت تعاني فقر الدم اللاتنسجي الحاد، بعدما تبرع شقيقها البالغ من العمر ستة أعوام بخلايا جذعية متطابقة جزئياً، أسهمت في إنقاذ حياتها.

وكانت الطفلة رزان قد شُخّصت بالمرض، بعد ظهور كدمات متكررة ونزيف والتهابات حادة ناتجة عن ضعف شديد في جهاز المناعة، ما استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً.

وأظهرت الفحوصات عدم توفر متبرع مطابق بالكامل داخل العائلة أو عبر السجلات الدولية، قبل أن يتبين أن شقيقها الصغير يُعد متبرعاً متطابقاً جزئياً، ما منحها فرصة للعلاج.

ونجح الفريق الطبي في إجراء العملية، وفق بروتوكولات متقدمة، حيث بدأت الطفلة باستعادة وظائف نخاع العظم والجهاز المناعي خلال 4 أسابيع، قبل أن تغادر المستشفى.

وقالت الدكتورة فاطمة الكعبي المدير التنفيذي لبرنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، إن نجاح العملية يعكس تطور برامج زراعة نخاع العظم والعلاج الخلوي في الإمارات.

وأكدت الدكتورة مانسي ساشديف استشارية أمراض الدم والأورام وزراعة نخاع العظم للأطفال، أن تبرع شقيق رزان شكّل نقطة التحول في رحلة علاجها، ومنحها فرصة حقيقية للتعافي.