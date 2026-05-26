«صحة» توظف الذكاء الاصطناعي لتحسين فرص نجاح التلقيح الصناعي

أعلنت «صحة»، التابعة لـ«بيورهيلث»، عن تعاون جديد بين مركز مستشفى الكورنيش للإخصاب وشركة فيترولايـف لتطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي iDAScore، الهادفة إلى تحسين اختيار الأجنة ورفع فرص نجاح الحمل في عمليات التلقيح الصناعي.

وتعتمد التقنية على نظام تصوير زمني متطور يراقب تطور الأجنة داخل المختبر، ثم يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتقييم الأجنة وفق احتمالات نجاحها، بما يساعد الأطباء على اختيار الجنين الأكثر قابلية للانغراس والحمل.

وأكدت «صحة» أن التقنية الجديدة تسهم في تعزيز دقة التقييم وتقليل الحاجة إلى التحليل اليدوي التقليدي، كما تساعد في تسريع الوصول إلى الحمل وتقليل الحاجة إلى تكرار الإجراءات العلاجية، ما يخفف الضغط النفسي على المرضى ويحسن كفاءة الرعاية المقدمة.

وقالت الدكتورة زهراء اليحيائي، مديرة مختبر الأجنة في مركز مستشفى الكورنيش للإخصاب التابع لـ«صحة»: «اختيار الجنين الأكثر احتمالية للنجاح يعد القرار الأهم في التلقيح الصناعي.

ومن خلال دمج خبرة الفريق الطبي مع الذكاء الاصطناعي يمكن توفير تجربة علاجية أكثر دقة وسرعة وموثوقية للمرضى». وأضافت أن اعتماد هذه التقنية يعكس توجه المركز نحو تطوير الطب الشخصي وتبني أحدث الحلول العلمية في مجال علاج الإخصاب.