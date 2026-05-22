«الإمارات للدواء» تبحث مع المصانع الوطنية تطوير وتوسيع الصناعات الدوائية

واستعرضت الدكتورة الكعبي أحدث التقنيات المستخدمة في التصنيع وضمان الجودة، بما في ذلك أنظمة التصنيع المعقم، والتعبئة الذكية، وخطوط الإنتاج الآلية، وتطبيق معايير ممارسات التصنيع الدوائي الجيد (GMP)، إلى جانب خطط تطوير الإمكانات التصنيعية الوطنية في المجالات الدوائية والعلاجية المتقدمة.
وناقشت، خلال الاجتماعات مع مسؤولي المصانع، أبرز الخطط المستقبلية ومتطلبات النمو والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي الدوائي، خاصة في مجالات رفع الطاقة الإنتاجية، والتقنيات المتخصصة، واستقطاب الكفاءات، وتطوير القدرات التصنيعية.
وبحثت معهم سبل تعزيز التعاون، بما يدعم تطوير البيئة التنظيمية والرقابية، ويسهم في تسريع مشاريع التوسع الصناعي وتوطين الصناعات الدوائية، إلى جانب دعم الابتكار والبحث ورفع تنافسية المنتجات الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي.
مُضيفاً أن اعتماد الشركة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (USFDA) يعكس التزامها بالمعايير التنظيمية العالمية وجودة المنتج الدوائي الإماراتي، ويدعم قدرتها على المنافسة والتصدير إلى أسواق متعددة حول العالم.
وفي السياق ذاته، أوضح عزيز رحماني، المدير العام لشركة مايكروسينرجي للأدوية، أن الشركة تركز على تطوير أنظمة الأتمتة والرقابة الحديثة في تصنيع الأشكال الصيدلانية الصلبة والسائلة وشبه الصلبة وفق معايير التصنيع الجيد (GMP)، بما يعزز كفاءة الإنتاج واستدامة توفر الأدوية الأساسية، إلى جانب دعم خطط النمو في الأسواق المحلية والإقليمية.
وتعكس هذه الزيارات الميدانية الدور التنظيمي والرقابي لمؤسسة الإمارات للدواء في دعم تطوير الصناعة الدوائية الوطنية، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي، ودعم بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار في مجالات البحث والتطوير والتكنولوجيا الحيوية.
وتؤكد المؤسسة أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع القدرات التصنيعية الوطنية، وتوطين التقنيات المتقدمة، وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا الحيوية والأبحاث الدوائية، بما يدعم نمو القطاع الدوائي ويرسخ تنافسيته على مستوى الدولة والمنطقة.