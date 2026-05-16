«مجموعة ثومبي» تضع حجر الأساس لأول مستشفى خاص متكامل للطب النفسي والتأهيل

وضعت مجموعة ثومبي حجر الأساس لمستشفى ثومبي للطب النفسي وإعادة التأهيل في مدينة الشارقة للرعاية الصحية، وهو منشأة تمتد على مساحة 110,000 قدم مربعة، بسعة 120 سريراً، والذي أنشأ ليصبح أول مستشفى خاص متكامل في المنطقة مخصص للرعاية النفسية، وإعادة التأهيل العصبي، والتعافي من الإدمان، ومن المقرر البدء في البناء خلال يونيو 2026؛ على أن يبدأ التشغيل بحلول منتصف عام 2027، وفور افتتاحه، سينضم المستشفى إلى شبكة مرافق مجموعة ثومبي للرعاية الصحية والتعليم والتشخيص المنتشرة في أنحاء الإمارات، والتي تخدم مئات الآلاف من المرضى سنوياً.

وحضر الفعالية الدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ورئيس هيئة الشارقة الصحية ورئيس مدينة الشارقة للرعاية الصحية، بحضور الدكتور ثومبي محيي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي.

وتم بناء المستشفى في مدينة الشارقة للرعاية الصحية، استجابة للطلب المتزايد على خدمات الصحة النفسية وإعادة التأهيل على مستوى الدولة والمستوى الإقليمي بالخليج بشكل عام، وسيوفر المستشفى خدمات متخصصة للمرضى عبر أقسامه الداخلية وعياداته الخارجية.

ويمتد المستشفى على مساحة 110,000 قدم مربعة، ويضم 120 سريراً، ومصمم لضمان الخصوصية وتوفير إقامة مريحة وطويلة الأمد حتى التعافي.

كما يضم حرم المستشفى أجنحة مخصصة لإعادة التأهيل العصبي، وللتعافي من الإدمان، وللطب النفسي لدى الأطفال والمراهقين، ولاضطرابات المزاج والقلق، بالإضافة إلى مسجد ثومبي المفتوح للجمهور. كما يسعى المستشفى للحصول على الاعتماد الدولي من لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل (CARF)، وهو المعيار العالمي للمؤسسات المقدمة لخدمات إعادة التأهيل.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري: «يعكس هذا المشروع التزام إمارة الشارقة ببناء منظومة رعاية صحية متكاملة تراعي جميع جوانب صحة الإنسان. ولطالما احتاجت الصحة النفسية وإعادة التأهيل النفسي لتوفير بنية تحتية متخصصة، ونحن فخورون بشراكتنا مع القطاع الخاص الذي تتوافق رؤيته مع طموحات الإمارة».

وأضاف الدكتور ثومبي محيي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي: «على مدى أكثر من 3 عقود من العمل في قطاع الرعاية الصحية بالمنطقة، لاحظنا تزايد الاهتمام بقضية الصحة النفسية؛ إذ ظلت العائلات تتحمل هذا العبء بصمت لفترة طويلة، ويأتي هذا المستشفى استجابةً لاحتياجاتهم.

فهو مستشفى مبني خصيصاً لهذا الغرض وليس مجرد تعديل في مبنى أو منشأة قائمة، مع مراعاة كرامة المرضى، وتوفير بيئة تضمن تعافيهم، وتحقق النتائج التي تثق بها العائلات».