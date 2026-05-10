«أطباء الإمارات» جاهزون لرد جميل الوطن بمنظومة متكاملة

نظمت مبادرة «أطباء الإمارات» أمس ملتقى الإمارات الطبي تحت شعار «جاهزين لرد الجميل للوطن»، الذي استضافته كلية فاطمة للعلوم الصحية في أبوظبي، بمشاركة نخبة من الكوادر الطبية الوطنية وفرق خط الدفاع الأول من المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة وغير الربحية.

ركز الملتقى على استعراض مسيرة تطور المنظومة الإماراتية الموحدة والمتكاملة للجاهزية والاستجابة للطوارئ والأزمات، تزامناً مع «يوم الإمارات الطبي» الذي يوافق التاسع من مايو من كل عام، وتسليط الضوء على المبادرات الوطنية الرائدة الداعمة للجاهزية الصحية والأمن الصحي.

وأكد سلطان الخيال الأمين العام لمؤسسة الشارقة الخيرية أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية لتبني مبادرات «أطباء الإمارات» الوطنية، وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به ائتلاف «جاهزية» من مختلف قطاعات الدولة لتمكين خط الدفاع الأول من خدمة المجتمع ورد الجميل للوطن، وتعزيز جودة الحياة واستدامة مسيرة التميز الطبي التي تقودها دولة الإمارات.

وقال الدكتور عادل الشامري العجمي رئيس مبادرة «أطباء الإمارات» إن «يوم الإمارات الطبي» الذي تحتفي به الدولة في التاسع من مايو من كل عام تقديراً لعطاء الكوادر الصحية يمثل محطة وطنية لتكريم العاملين في القطاع الصحي وإبراز الجهود الوطنية التي أثمرت بناء كوادر طبية مؤهلة وتعزيز قدراتها في مختلف مجالات الجاهزية والاستجابة، بما يعكس رؤية دولة الإمارات في الاستثمار بالعنصر البشري وترسيخ منظومة صحية مستدامة ومتقدمة.