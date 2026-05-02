«الإمارات للدواء» تناقش تطوير خدمات الموافقات التسويقية

عقدت مؤسسة الإمارات للدواء اجتماع مجلس المتعاملين، بمشاركة عدد من الشركاء والمتعاملين، وذلك في إطار حرصها على تعزيز التواصل المستمر وإشراك المتعاملين في تطوير وتحسين الخدمات، بما يواكب أفضل الممارسات الحكومية ويرتقي بتجربة المستخدم.

وناقش المجلس خاصية «تعيين أكثر من منشأة صيدلانية» ضمن خدمات الموافقات التسويقية، التي تهدف إلى تمكين أصحاب حق التسويق من تعيين أكثر من منشأة صيدلانية لاستيراد وتوزيع المنتجات الدوائية، بما يسهم في تعزيز توفر المنتجات الطبية في الدولة ودعم منظومة الأمن الدوائي.

ضم الاجتماع ممثلين عن وكلاء المصنعين المحليين والمستودعات الطبية والمكاتب التسويقية، حيث تم استعراض آلية تطبيق الخدمة وتوضيح إجراءاتها، إلى جانب مناقشة سبل تسهيل استخدامها بما يضمن كفاءة التنفيذ وجودة المخرجات.