شركات عالمية: الإمارات نقطة ارتكاز موثوقة للنظام الدوائي

أكدت شركات أدوية عالمية وإقليمية أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كنقطة ارتكاز موثوقة في النظام الدوائي، في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، وتنامي متطلبات الاستجابة الفعالة في القطاع الدوائي، مستندة إلى شبكة واسعة من الشراكات التي تعمل بدعم من مؤسسة الإمارات للدواء.

وأكد معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن ما تشهده الدولة من حضور نوعي للشركاء يُجسد الثقة التي يحظى بها القطاع الدوائي في الإمارات، ويؤكد نضج النموذج التنظيمي الذي تتبناه في هذا القطاع الحيوي.

وأشار معاليه إلى أن هذا التعاون يتجاوز أطر التنسيق، ليُجسد منظومة عمل متكاملة تقوم على وضوح الأدوار وتضافر الجهود، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة، خصوصاً في الظروف التي تتطلب استجابة مرنة ومنسقة على مستوى وطني.

وقال: إن «نهج العمل القائم على التكامل مع الشركاء يعكس توجهاً استراتيجياً يهدف إلى ترسيخ استدامة القطاع، وجاهزيته، وضمان استمرارية تدفق الأدوية والمنتجات الطبية وفق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية، بما يواكب مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي في إدارة سلاسل الإمداد الدوائية».

وأكد أشرف ملاك، مدير عام شركة «إم إس دي» في دول الخليج ومصر وليبيا، حرص الشركة على دعم استمرارية توافر الأدوية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، مشيداً بدور مؤسسة الإمارات للدواء في تنظيم القطاع ورفع جاهزيته.

وأعرب بويد تشونغفايسال، نائب الرئيس والمدير العام لشركة جلاكسو سميث كلاين (GSK) الخليج: عن فخره بالشراكة الممتدة مع مؤسسة الإمارات للدواء، والتي أظهرت مرونة استثنائية في التعامل مع الطلبات التنظيمية بكفاءة وسرعة، وأسهمت في تمكين تسجيل الأدوية المبتكرة في مراحل مبكرة.

وأوضحت إيمان حسنة، المدير العام لشركة أمجن الخليج أن الشراكة مع مؤسسة الإمارات للدواء تمثل ركيزة أساسية في تحقيق هذا الهدف.

وبيّن رامي رجب، الرئيس التنفيذي لرابطة صناعة الأجهزة الطبية والتصوير والتشخيص في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن الرابطة التي تمثل أكثر من 70 شركة عالمية في قطاع التكنولوجيا الطبية، تقف على أهبة الاستعداد لدعم دولة الإمارات ومؤسساتها الصحية.

وأشار أحمد صفوت، المدير العام لشركة LEO Pharma في الدولة، إلى أن الشركة تواصل تطوير حضورها في السوق الإماراتي من خلال الاستثمار في الابتكار وتوسيع نطاق عملياتها التشغيلية.

وقال محمد عزالدين، رئيس مجموعة دول الخليج في نوفارتس: نعمل بشكل وثيق مع مؤسسة الإمارات للدواء لضمان استقرار الإمدادات.

كما أكد أيمن مختار، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوراسيا في شركة فياتريس، أن الشركة تعتمد على منظومة تشغيلية متكاملة انطلاقاً من دولة الإمارات لإدارة التوزيع الإقليمي.

ولفتت روبيرتا مارينيلي، الرئيس والمدير العام لمنطقة (META) في شركة إيلي ليلي للأدوية، إلى أن الشركة تعتمد على متابعة مستمرة لمؤشرات الطلب، إلى جانب تحديث مستويات العرض.

حلول لوجستية

وأشادت بريتي فوتناني، رئيس الشركة والمدير العام لقطاع الرعاية المتخصصة لمنطقة الخليج في Sanofi بسرعة الإجراءات التنظيمية ومرونة الحلول اللوجستية.

وأشار محمد الشعراوي، المدير العام لشركة روش للأدوية في الدولة، إلى أن الشراكة مع مؤسسة الإمارات للدواء تمثل نموذجاً متقدماً للتكامل بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص.

كما أفاد علاء الدين أحمد، مدير الشؤون التنظيمية والعلمية في شركة فارما سوليوشن Pharma Solution، بأن الشركة تعمل على تسخير خبراتها اللوجستية لضمان سرعة استجابة سلاسل التوريد.

ونوه سيرجي براسيفيتش، المدير العام لشركة نستله في الإمارات، كويت وقطر، إلى أن دولة الإمارات تمثل محوراً استراتيجياً لعمليات الشركة الإقليمية، انطلاقاً من بنيتها المتقدمة وقدرتها على إدارة سلاسل الإمداد بكفاءة عالية.

وأشار خالد عبدالعال، الرئيس التنفيذي لشركة MPC Healthcare، إلى أن الشركة تواصل تشغيل عملياتها بكامل طاقتها لدعم القطاع الصحي، مؤكداً أن الجاهزية التشغيلية لا تقتصر على استمرارية العمل، بل تشمل القدرة على التكيف مع أي متغيرات.

وفي قطاع التصنيع، أكد مادوكار تانا، الرئيس التنفيذي لشركة Life Pharma، التزام الشركة بتطوير القدرات الإنتاجية داخل الدولة، من خلال توظيف تقنيات متقدمة وزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد الخام.