«الإمارات الصحية»: نموذج متكامل للرعاية التخصصية والوقائية بدبي

أكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مواصلة تطوير نموذج متكامل للرعاية الصحية يجمع بين التخصصية والوقاية والتكامل الرقمي، عبر منشآتها في دبي، بما في ذلك مستشفى الكويت – دبي، ومركز الاتحاد الصحي، ومركز دبي التخصصي لطب الأسنان، بما يعكس تحولاً نوعياً في تقديم الخدمات الصحية، مدعوماً بنمو متسارع في حجم الطلب وثقة المتعاملين، حيث بلغ عدد الزيارات في هذه المنشآت الثلاث نحو 62 ألف زيارة خلال عام 2025 بزيادة تجاوزت 44 % مقارنة بعام 2022، فيما وصلت نسبة رضا المتعاملين عن رحلتهم وفق مؤشر «نبض المتعامل» إلى 98 %، في دلالة على كفاءة المنظومة وتكامل مكوناتها.

وتم تسليط الضوء على هذه المؤشرات والنتائج خلال جولة ميدانية للدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، رافقه فيها الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، والدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في المؤسسة.

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء أن هذا النمو يعكس نجاح المؤسسة في إعادة تشكيل نموذج تقديم الرعاية الصحية ليكون أكثر تكاملاً واستجابة لاحتياجات المجتمع، من خلال زيادة الخدمات التخصصية داخل المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية على حد سواء، وربطها بمنظومة وقائية متقدمة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة المجتمعية، وتقليل الحاجة إلى التحويلات بين مستويات الرعاية.

وأشاد الدكتور العلماء بما تشهده المؤسسة من تطورات نوعية متسارعة، مؤكداً أن هذا التكامل بين التخصصات الدقيقة، والخدمات الوقائية، والتقنيات المتقدمة، والبحث العلمي، يجسد نموذجاً متطوراً للرعاية الصحية يعكس التزام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بتقديم خدمات صحية عالية الجودة ترتكز على احتياجات المجتمع، وتواكب أفضل الممارسات العالمية.

كما أوصى بمواصلة التوسع في الخدمات التخصصية الدقيقة، وتعزيز التكامل بين الرعاية الأولية والمستشفيات، إلى جانب تسريع تبني الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين استباقية الخدمات الصحية ورفع جودة الحياة. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريع انتقال التركيز من «جودة الخدمات» إلى «قيادة التجربة الصحية»، عبر نماذج مبتكرة تضع المتعامل في قلب المنظومة، وتعيد تعريف مفاهيم الرعاية الصحية على أسس أكثر شمولاً واستدامة.

تخصصات دقيقة

ويعد التوسع في الخدمات التخصصية أحد أبرز محركات هذا النمو، حيث استقبلت العيادات التخصصية في مستشفى الكويت – دبي أكثر من 37 ألف زيارة خلال عام 2025 بنسبة زيادة بلغت 69 % مقارنة بعام 2022، مدعومة بتقديم خدمات تخصصية متقدمة، من بينها مركز امتياز لعلاج السكري، إلى جانب تصنيف المستشفى كمركز مرجعي في تخصص الأنف والأذن والحنجرة. كما طور المستشفى نموذجاً متكاملاً لجراحات السمنة يتيح إنجاز جميع التقييمات الطبية ضمن زيارة واحدة تمتد من ساعتين إلى ثلاث ساعات، عبر فرق متعددة التخصصات تشمل مختلف المجالات الطبية.

وفي سياق تعزيز الخدمات التخصصية، يواصل مركز دبي التخصصي لطب الأسنان ترسيخ مكانته كأحد المراكز المرجعية المتقدمة في تقديم خدمات طب الأسنان، حيث يقدم المركز منظومة متكاملة تشمل 9 تخصصات رئيسية في طب الأسنان.



