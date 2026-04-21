مستشفى تداوي بدبي ينهي معاناة مواطن ستيني مع ‏مضاعفات قص المعدة

تمكن فريق طبي في مستشفى تداوي بدبي من إنهاء معاناة ‏مواطن ستيني تعرض لمضاعفات طبية استمرت لأكثر من ‏عام، بعد إجراء جراحة لتحويل مسار المعدة.‏

وقال مروان إبراهيم حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة ‏المدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية بدبي إن حالة ‏المريض كانت محيرة للأطباء، وكان من الصعب تشخيصها ‏في عدة مستشفيات على مدار ما يزيد على عام، لكن الفريق ‏الطبي في تداوي نجح في تشخيص الحالة وأجرى له جراحة ‏أعادته إلى حالته الطبيعية وخلصته من المضاعفات في زمن ‏قياسي بعد معاناة طويلة.‏

وأوضح الدكتور أوس خضر جاسم، استشاري جراحة البدانة ‏والجراحة العامة في مستشفى تداوي، أن المريض علي حسن ‏سلمان وصل إلى المستشفى يعاني أعراضا معوية شديدة بعد ‏إجرائه عملية قص معدة وعملية تحويل مسار في مستشفى ‏آخر، مشيرا إلى أنه زار عدة مستشفيات وخضع فيها ‏لفحوصات عديدة لتشخيص حالته، لكن حالته كانت محيرة ولم ‏يتم تشخيصها لعلاجه من المضاعفات المستمرة.‏

وأضاف: تم تشكيل فريق طبي متكامل في مستشفى تداوي، ‏ضم تخصصات الجراحة والجهاز الهضمي والتغذية والقلب ‏والصدر والغدد الصماء، وتبين أن المريض أجرى عملية ‏تحويل مسار للمعدة لم تكن مناسبة له، ما تسبب في إصابته ‏بمضاعفات ناتجة عن تهيج الأمعاء نتيجة مرور أملاح ‏العصارة الصفراوية.‏

وأكمل: تم إجراء جراحة للمريض لإعادة مسار المعدة إلى ‏الوضع الطبيعي لتفادي تأثره بأملاح العصارة الصفراوية، ‏مشيرا إلى أن العملية كانت معقدة نظرا لكبر عمر المريض، ‏ولصغر حجم المعدة بعد إجراء جراحة قص سابقة لها.‏

وأوضح أن الفريق الجراحي في مستشفى تداوي تمكن من ‏إعادة التشريح الطبيعي لمسار المعدة في جراحة استغرقت ‏أربع ساعات، ما أنهى معاناة المريض، واستعاد عافيته وحالته ‏الطبيعية.‏