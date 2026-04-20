تصوير الشرايين التاجية بأحدث برنامج في مستشفى القاسمي

أعلن مستشفى القاسمي بالشارقة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن بدء استخدام أحدث برنامج لتصوير الشرايين التاجية عبر القسطرة القلبية «Ultreon 3.0»، والذي يعد الجيل الرابع من تقنيات التصوير الدقيقة باستخدام الضوء والأشعة تحت الحمراء، وذلك في خطوة نوعية تسجل للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، وتعكس التزام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بتبني أحدث الحلول الطبية المتقدمة لتعزيز دقة التشخيص وجودة الرعاية القلبية.

وأكد الدكتور عارف النورياني، المدير التنفيذي ورئيس مركز القلب في مستشفى القاسمي بالشارقة، أن إدخال البرنامج الجديد يمثل نقلة نوعية في مجال تشخيص أمراض الشرايين التاجية، لما يوفره من دقة تصوير عالية تعد الأحدث عالمياً في رصد تضيقات وتصلبات الشرايين، موضحاً أن البرنامج يعتمد على الدمج بين الضوء والأشعة تحت الحمراء، بما يتيح رؤية تفصيلية غير مسبوقة لبنية الشرايين. وأضاف أن من أبرز ما يميز هذا البرنامج هو إمكانية إجراء التصوير دون الحاجة إلى استخدام الصبغة الملونة، إلى جانب سرعة الإجراء التي لا تتجاوز الثانية الواحدة.

وأشار الدكتور النورياني إلى أن البرنامج يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات بشكل متقدم، بالإضافة إلى تحديد درجة تضيق الشريان وقياس سرعة تدفق الدم فسيولوجياً بدقة أكبر تصل إلى ما يقارب 82 % مقارنة بالإجراءات التقليدية، الأمر الذي يتيح تقييماً متكاملاً يجمع بين الصورة التشخيصية والتحليل الوظيفي في آن واحد، إلى جانب القدرة على تحديد مناطق التصلبات الدهنية والكلسية بشكل متزامن، ما يعد ثورة حقيقية في تشخيص أمراض القلب والشرايين التاجية.

وقد بدأ مركز القلب في مستشفى القاسمي باستخدام البرنامج الجديد من خلال التعامل مع حالتين لمريضين مواطنين، حيث أظهرت النتائج الأولية مستويات عالية من الدقة والكفاءة. وسيسهم هذا البرنامج بشكل مباشر في تحسين نتائج المرضى، من خلال خفض معدلات فشل الدعامات القلبية على المدى القريب والبعيد، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تقليل نسب الوفيات والحد من حالات الدخول المتكرر إلى المستشفى، بما يدعم تحقيق أفضل مخرجات صحية للمرضى ويعزز جودة حياتهم.