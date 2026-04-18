مستشفى مدينة زايد ينجح بتدخل فقري دقيق يمنع عجزاً عصبياً دائماً لدى مريض شاب

أعلنت «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن نجاح مستشفى مدينة زايد التابع لشركة «صحة» في إدارة حالة معقدة من السل الفقري الصدري القطني لدى مريض شاب، من خلال تدخل جراحي متقدم منخفض التوغل، في إنجاز يعكس التميز الإكلينيكي للمستشفى في جراحات العمود الفقري المعقدة في منطقة الظفرة.

تقدم المريض، البالغ من العمر 29 عاماً، وهو يعاني من آلام شديدة ومتكررة في أسفل الظهر، وعرق النسا، وضعف تدريجي في الأطراف السفلية، حتى أصبح غير قادر على المشي خلال ثلاثة أشهر.

وأظهرت الفحوصات الإشعاعية، بما في ذلك الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وجود التهاب فقري قرصي ناتج عن السل بين الفقرة الصدرية التاسعة (Th9) والفقرة القطنية الأولى (L1)، ما تسبب في عدم استقرار شديد بالعمود الفقري، وضغط على الحبل الشوكي، وتشوه حدبي واضح.

وأجرى فريق جراحة المخ والأعصاب تثبيتاً فقرياً خلفياً ممتداً بطريقة منخفضة التوغل من Th9 إلى L4 باستخدام مسامير فقارية موجهة بالأشعة، مع تخفيف الضغط عن الحبل الشوكي وتصريف الخراج عبر استئصال الصفيحة الفقرية (Laminectomy) في Th11 وTh12 وL1.

وأكدت نتائج الخزعة التشخيص النهائي للسل الفقري، فيما تم تصحيح التشوه بتقنيات متقدمة، وقد أظهر المريض تحسناً إكلينيكياً.