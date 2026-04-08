تطور نوعي في آليات «إسعاف دبي»

اطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على أحدث الابتكارات التي توصلت إليها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في مجال مركبات الإسعاف متعددة المهام، والمصممة إماراتياً، تحت إشراف المؤسسة، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وذلك خلال العرض الذي قدمه مشعل عبد الكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، يرافقه ماجد الزرعوني مدير إدارة عمليات الإسعاف في المؤسسة.

حضر العرض اللواء أحمد المقعودي مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، واللواء مهندس وليد المناعي مدير الإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام، والدكتور محمد مراد عبدالله مدير الإدارة العامة للمؤتمرات والندوات الأمنية، وعدد من الضباط.

وأشاد معالي نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي بما شاهده من تطور نوعي كبير، يتم بأيادٍ إماراتية، في مجال تطوير الآليات والمركبات التابعة لخدمات الإسعاف بدبي، مؤكداً على أهمية هذا التطور في تعزيز منظومة العمل الميداني، وتم خلال العرض استعراض مركبة إسعافية من نوع «تورسوس»، متخصصة ومجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية والأنظمة التشغيلية لدعم الفرق الميدانية في الحالات الطارئة والحوادث الكبرى، خصوصاً في المناطق الوعرة، أو أثناء الكوارث الطبيعية، بما يعكس مستوى الجاهزية العالية، والتطور الذي وصلت إليه منظومة الإسعاف في دبي، وقدرتها على التعامل مع مختلف السيناريوهات بكفاءة، تضمن تقديم رعاية طبية متقدمة وسريعة في موقع الحدث.

كما تم استعراض المركبة الثانية التي أطلق عليها اسم «الهدير»، وهي مركبة ميدانية متخصصة، حيث صُممت خصيصاً لدعم عمليات الإسعاف الطارئ في الظروف الجوية الصعبة والأمطار الغزيرة، وتعتبر حلاً ميدانياً متكاملاً، لضمان الاستجابة خلال الأمطار الغزيرة، وارتفاع منسوب المياه، وضمان الوصول الآمن والفعال إلى المناطق المتضررة، وتتميز بالجاهزية التامة لمعايشة البيئة الصعبة، إذ تم تزويدها بزوارق مطاطية خفيفة، مع محركات كهربائية تمكّن الطاقم من الوصول إلى المناطق المغمورة بالمياه، نتيجة تزويدها بنظام «خوض» يسمح لها بالتحرك داخل تجمعات المياه، والوصول إلى المرضى والمصابين، وتعتبر مركبة «الهدير» وحدة دعم متكاملة متنقلة، تحتوي على معدات طبية طارئة، تشمل الأدوات الأساسية للتعامل مع الحالات الحرجة، ومخزوناً من المستهلكات الطبية لتزويد مركبات الإسعاف الأخرى مباشرة في موقع الحدث، كما أن المركبة مزودة بأنظمة إضاءة ميدانية قوية، تتيح تلبية حالات الطوارئ ليلاً، وفي ظروف الرؤية المنخفضة، إضافة إلى احتوائها على نظام سحب بقدرة عالية، يمكن استخدامه لسحب مركبات عالقة، أو إزالة عوائق من الطريق، وتتسع المركبة لفريق مكون من 4 كوادر، ما يدعم تنفيذ المهام الميدانية بكفاءة عالية.

كما شمل العرض الكشف عن المركبة الثالثة التي تحمل اسم «العزم»، وتعد الأحدث ضمن أسطول المؤسسة، والمعروفة بقدراتها العالية في الطرق الوعرة، والمبنية على مركبة «Iveco Daily 4x4»، حيث تعتمد على نظام دفع رباعي دائم، مع أقفال تفاضلية متعددة، يمنحها قدرة استثنائية على اجتياز التضاريس الصعبة، والوصول إلى المناطق المعزولة، وتتميز «العزم» بمحرك ديزل سعة 3.0 لترات، يولد قوة تصل إلى 180 حصاناً، مع عزم دوران مرتفع، يعزز أداءها في الظروف الميدانية القاسية، كما أنها قادرة على التعامل مع تجمعات المياه بعمق يتجاوز 700 ملم.