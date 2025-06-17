«صحة دبي» تبدأ استقبال الطلبة في برنامج التدريب الصيفي

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن فتح باب التسجيل للالتحاق ببرنامج التدريب الصيفي لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية، بهدف تنمية القدرات العلمية للطلبة وصقل مهاراتهم، وتعزيز جاهزيتهم لتحديد مساراتهم المهنية في المستقبل.

ويأتي البرنامج ضمن الجهود التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي لتعزيز دورها المجتمعي، من خلال توفير بيئة تعليمية تطبيقية للطلبة تسهم في تأهيلهم وتمكينهم من اكتساب المهارات العملية اللازمة، التي تساعدهم على الانخراط في القطاع الصحي، والمساهمة الفاعلة في تطويره وتعزيز استدامته.

وأكدت نورة المدفع، مدير إدارة الموارد البشرية بهيئة الصحة بدبي، على أهمية هذا البرنامج الذي يتيح للطلبة فرصة التعرّف عن كثب على طبيعة العمل المؤسسي في القطاع الصحي، والمشاركة في تنفيذ مهام متنوعة تحت إشراف فرق عمل متخصصة، بما يسهم في تطوير قدراتهم وإثراء تجاربهم العملية وربط معلوماتهم النظرية بالواقع العلمي.

وأوضحت أن البرنامج الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة من 7 يوليو إلى 1 أغسطس المقبل يأتي انسجاماً مع توجهات دبي في تمكين الشباب والاستثمار في طاقاتهم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في دعم منظومة التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التدريب الصيفي يعد إحدى المبادرات الهادفة لربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي.