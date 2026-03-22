«شخبوط الطبية» تحتفي بولادة 5 مواليد خلال العيد

احتفت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، بولادة خمسة مواليد جدد خلال أيام عيد الفطر المبارك، تزامناً مع يوم الأم الذي يوافق الحادي والعشرين من مارس من كل عام.

وشملت قائمة المواليد الجدد ثلاث إناث ومولودين ذكرين، في مناسبة اكتسبت هذا العام طابعاً استثنائياً لدى العديد من الأمهات، مع تزامن يوم الأم مع أيام عيد الفطر.

واحتفاء بهذه المناسبة، كرّمت «المدينة» الأمهات الجدد من خلال تقديم باقات من الزهور، إلى جانب برواز يحمل صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برفقة أحفاده، في لفتة رمزية تعكس مكانة الأسرة في المجتمع الإماراتي، وتعبر عن التقدير الكبير لدور الأمهات في تربية وتنشئة الأجيال.

وقال الدكتور ماثيبيلي ماكويلا، رئيس قسم أمراض النساء والتوليد بالإنابة في المدينة، إن استقبال مولود جديد يُعد محطة إنسانية فارقة في حياة الأسرة، مشيراً إلى أن تلاقي عيد الفطر مع يوم الأم هذا العام يضفي على هذه اللحظة بعداً معنوياً استثنائياً، لا سيما لدى الأمهات في مستهل رحلة الأمومة.

وأضاف أن إعلان «عام الأسرة» في دولة الإمارات يعزز دلالات هذه المناسبة، ويكرّس أهمية التماسك الأسري والدور المحوري للأمهات في بناء المجتمع، مؤكداً التزام الفرق الطبية بمرافقة العائلات ومشاركتهم هذه اللحظات، بما يجسد نهج الرعاية الشاملة والاهتمام بالأسرة.