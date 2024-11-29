«الصحة» توعي موظفيها بأهمية المشاركة في برنامج الجينوم الإماراتي

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مبادرة توعوية بالتعاون مع برنامج الجينوم الإماراتي ومجموعة M42 لتعزيز مشاركة موظفي الوزارة المواطنين في فحص الجينوم وتعريفهم بإجراءات الفحص، وذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى دعم التوجهات الوطنية لتحقيق أهداف برنامج الجينوم الإماراتي لدوره الحيوي في تطوير حلول الرعاية الصحية الوقائية، مما يسهم في تحسين صحة أفراد المجتمع وتعزيز جودة الحياة في الدولة.

وركزت المبادرة التي افتتح فعالياتها الدكتور أمين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي بالوزارة، واستمرت ثلاثة أيام، على التعريف بالبرنامج الذي يستهدف توظيف البيانات الجينية الوراثية لمواطني الدولة في تشكيل خريطة جينية متكاملة، وتحليلها والاستفادة منها في الارتقاء بالصحة العامة عبر الكشف الاستباقي عن مسببات الأمراض الوراثية والمزمنة، مع توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحديد التسلسل الجيني ودمج المعلومات الجينية بقاعدة البيانات الخاصة بإدارة الرعاية الصحية.