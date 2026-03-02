«الرعاية الأسرية» في أبوظبي: دور الأسرة مهم في دعم الصحة النفسية للأبناء

أكدت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية بأبوظبي، بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية للمراهقين، أهمية تعزيز دور الأسرة في دعم الصحة النفسية للأبناء خلال مرحلة المراهقة.

وقالت: «يمثّل اليوم العالمي للصحة النفسية للمراهقين فرصة مهمة لتسليط الضوء على مرحلة دقيقة في حياة أبنائنا، مرحلة تتشكّل فيها الهوية، وتتسع فيها الطموحات، وتتركّز فيها مظاهر النمو، لكنها قد تترافق أيضاً مع تحديات نفسية واجتماعية متزايدة، سواء نتيجة الضغوط الأكاديمية، أو تأثيرات العالم الرقمي، أو التحولات العاطفية والاجتماعية التي يمر بها المراهقون.

نحن في هيئة الرعاية الأسرية نؤمن بأن الصحة النفسية للمراهق ليست مسؤولية فردية، بل مسؤولية أسرية ومجتمعية مشتركة.

ومن هذا المنطلق، نعمل على تقديم منظومة متكاملة من خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، والإرشاد الأسري، وبرامج الوقاية والتوعية، التي تُمكّن الأسر من فهم احتياجات أبنائها، وتعزيز الحوار داخل المنزل.

وأضافت: «في اليوم العالمي للصحة النفسية للمراهقين، وبالتزامن مع «عام الأسرة»، نحرص على دعم المراهقين في مواجهة التحديات، إلى جانب كل فرد من أفراد الأسرة، لأن الاستثمار في المراهقين اليوم هو استثمار في مستقبل مجتمعنا، والأسرة الواعية والداعمة هي الأساس في بناء جيل وقادر على مواجهة تحديات الحياة بثبات وأمل».