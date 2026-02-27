«الإمارات الصحية» تنظم ملتقى تقنيات علاج الأورام الليفية

نظّمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الملتقى الثالث لنقل المعرفة تحت عنوان «العلاج بالتردد الحراري الموجه بالموجات فوق الصوتية الداخلية للأورام الليفية»، في مركز التدريب والتطوير بالشارقة، بحضور الدكتورة كلثوم البلوشي، مدير المركز، ونخبة من الخبراء والمختصين في المجال.

يأتي تنظيم هذا الملتقى ضمن سلسلة علمية متخصصة تنفذها المؤسسة تحت شعار «نتشارك المعرفة لنصنع المستقبل»، بهدف تسليط الضوء في كل ملتقى على أحد التخصصات الطبية الحيوية، وتعزيز التكامل بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يدعم تطوير الكفاءات الطبية الوطنية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة.

وأكدت الدكتورة كلثوم البلوشي، في كلمتها الافتتاحية، أن تنظيم هذا الملتقى يأتي امتداداً لنهج مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في دعم نقل المعرفة التخصصية، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والممارسة السريرية، بما يسهم في تطوير جودة الرعاية الصحية المقدمة، ويواكب أحدث الممارسات الطبية العالمية.

وأضافت أن الملتقى يعكس توجه المؤسسة نحو تبني التقنيات العلاجية المتقدمة القائمة على التدخلات الطبية المحدودة، ولا سيما في مجال صحة المرأة، لما توفره من دقة في الإجراء وأمان في التطبيق وتحسين ملموس في نتائج العلاج وجودة حياة المريضات، مشيرة إلى أن الاستثمار في المعرفة الطبية المتخصصة يمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحقيق التميز المؤسسي واستدامة الخدمات.

من جانبها، أوضحت الدكتورة منى خلفان عبيد، استشاري أمراض النساء والولادة وطب الأجنة، ورئيس الملتقى، أن اختيار موضوع الملتقى يأتي استجابة للحاجة المتزايدة إلى حلول علاجية مبتكرة تعتمد على إجراءات طفيفة التوغل، وتراعي سلامة المريضة وتسهم في تسريع التعافي وتحسين النتائج السريرية.

وأضافت أن البرنامج العلمي للملتقى صُمم بعناية لربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، من خلال جلسات علمية متخصصة، ومناقشة حالات سريرية، وتدريب تطبيقي باستخدام نماذج محاكاة متقدمة.