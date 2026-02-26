كلية ثومبي للإدارة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية‎ (TCMAIH) ‎تُطلق برامج ذات رؤية ‏مستقبلية لتأهيل الجيل القادم من قادة الرعاية الصحية





‎ ‎يشهد قطاع الرعاية الصحية تحولاً جوهرياً يدفعه الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وأنظمة الرعاية ‏المتصلة ببعضها رقمياً. فلم يعد الاعتماد على الخبراء الإكلينيكيين وحدهم كافياً؛ فالمستشفيات ومؤسسات ‏الرعاية الصحية حالياً تحتاج إلى مهنيين يمكنهم الجمع بين المعرفة الطبية والتفكير الاستراتيجي والتحليل ‏والقيادة التكنولوجية. واستجابة لهذا التطور والتغيير في احتياجات قطاع الرعاية الصحية ، فقد قدمت كلية ‏ثومبي للإدارة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية بجامعة الخليج الطبية مجموعة جديدة من البرامج ‏الأكاديمية تهدف إلى إعداد الطلاب للوظائف التى تجمع بين الرعاية الصحية والتكنولوجيا الذكية

تجسد الكلية رؤية الدكتور ثومبي محي الدين الواضحة في توفير تعليم صحي متطور. فمن خلال دمج ‏محاور أساسية كالذكاء الاصطناعي، وإدارة الرعاية الصحية، والاقتصاد، والمعرفة الإكلينيكية ضمن إطار ‏أكاديمي متكامل، يتم إعداد الطلاب ليصبحوا قادة في بيئات يندمج فيها التكنولوجيا مع رعاية المرضى. ‏

هذا النهج يتخطى التعليم التقليدي من خلال التركيز على الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، واتخاذ ‏القرارات المستندة إلى تحليل البيانات، والقيادة الأخلاقية في المجال الصحي.‏

وقد أكد البروفيسور أمير زيد، عميد الكلية، على أن قيادة الرعاية الصحية في يومنا هذا تتطلب تفكيراً ‏تحليلياً، وقدرة على التكيف، وفهماً عميقاً لمنظومات الرعاية الصحية المتطورة. وتهدف كلية ثومبي للإدارة ‏والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية‎ ‎إلى تخريج مهنيين يجمعون بين الإنسانية والابتكار، ليصبحوا ‏كفاءات يتمتعون بقلب طبيب وعقل مهندس ، يديرون العمليات المعقدة في قطاع الرعاية الصحية.‏

وتقدم الكلية مجموعة كبيرة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا التي تواكب المتطلبات العالمية في ‏الرعاية الصحية. فبرنامج بكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي التطبيقي في الرعاية الصحية يزوّد ‏الطلاب بخبرات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة، وتحليلات الرعاية الصحية، مُهيئاً الطلاب لتقلد ‏أدوار ومناصب في الصحة الرقمية وتكنولوجيا الرعاية الصحية. أما بكالوريوس العلوم في إدارة ‏واقتصاديات الرعاية الصحية فيعتبر أساساً متيناً في القيادة في القطاع الصحي، وإدارة الجودة، والسياسات، ‏وإدارة المستشفيات. أما للمتعلمين المتخصصين، فيركز برنامج الماجستير في الذكاء الاصطناعي ‏والمعلوماتية الصحية على الأنظمة الصحية المعتمدة على البيانات ودعم القرارات السريرية بالذكاء ‏الاصطناعي، بينما يُعِد ماجستير إدارة واقتصاد الرعاية الصحية المهنيين لقيادة المؤسسات الصحية برؤية ‏استراتيجية ومالية.‏

تكمن القوة الفريدة لهذه الكلية في نظامها البيئي التعليمي الشامل؛ حيث ينخرط الطلاب في أبحاث عملية، ويستفيدون من ‏مختبرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ويتدربون في المستشفيات الجامعية التابعة لشبكة جامعة الخليج الطبية. هذا الانخراط ‏المبكر والتكامل الواقعي يعمل على تزويد الخريجين بمهارات عملية ووعي مبكرة وعميق بقطاع الرعاية الصحية ، وثقة ‏عالية عند دخولهم سوق العمل الفعلي.‏

‏ بالإضافة إلى ذلك، الشراكات العالمية التى تقوم بها جامعة الخليج الطبية، بالإضافة لأكثر من 100 تعاون في قطاع صناعة ‏الرعاية الصحية ، كل ذلك يعزز فرص التوظيف ويفتح آفاقاً دولية في مجال الرعاية الصحية.‏

‏ جميع البرامج الأكاديمية حاصلة على اعتماد وزارة التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال لجنة الاعتماد ‏الأكاديمي، كما تتمتع جامعة الخليج الطبية بالاعتراف الدولي، بما في ذلك اعتراف ضمان الجودة من هيئة ضمان الجودة في ‏المملكة المتحدة (‏QAA‏). وهذا يعزز من مصداقيتها الأكاديمية ويدعم سهولة التنقل الوظيفي العالمي لخريجيها.‏

وقد أكد البروفيسور ماندا فينكاترامانا، مدير جامعة الخليج الطبية، أن الجامعة هي واحدة من الجامعات الطبية الأكثر طلباً ‏في المنطقة، وتُعرف بتخريجها لمهنيي الرعاية الصحية الأكفاء والمستعدين للمستقبل.‏

ومع توقعات بوصول سوق الذكاء الاصطناعي العالمي في الرعاية الصحية إلى 187.7 مليار دولار بحلول عام 2030 ‏و674 مليار دولار بحلول عام 2034، يستمر الطلب على المهنيين الذين يجمعون بين الفهم والعلم في الرعاية الصحية ‏والأنظمة الذكية في ازدياد.‏

‏ باب القبول مفتوح الآن للطلاب الراغبين في قيادة مستقبل الرعاية الصحية الرقمية من خلال الابتكار، والخبرة الاستراتيجية. ‏لمعرفة المزيد، يرجى زيارة ‏www.gmu.ac.ae