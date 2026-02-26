«دبي الصحية» و«بوزيتيف زيرو» تتعاونان لتسريع التحول للطاقة النظيفة

أعلنت «دبي الصحية» عن شراكة استراتيجية مع شركة «بوزيتيف زيرو»، الرائدة إقليمياً في حلول الطاقة المستدامة، لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة عبر نشر أنظمة طاقة شمسية في 26 منشأة صحية تابعة لها، دعماً لاستراتيجية الإمارة لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي 2050.

وجرى الإعلان عن هذه الشراكة بحضور كل من الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية» مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لـ«مؤسسة الجليلة»، وخليفة باقر، المدير التنفيذي للعمليات في «دبي الصحية»، ومحمد عبدالغفار حسين، رئيس مجلس إدارة «بوزيتيف زيرو»، وديفيد أوريو، الرئيس التنفيذي للشركة.

وبموجب هذه الشراكة سيتم نشر أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المباني ومواقف السيارات، بقدرة إجمالية تتجاوز 14.1 ميغاواط، بما يعزز كفاءة التشغيل والاستدامة البيئية لمنشآت دبي الصحية، مع الحفاظ على أعلى معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.

ومن المتوقع أن تولد أنظمة الطاقة الشمسية في 13 منشأة خلال عامها الأول فقط نحو 10,700 ميغاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة، وعلى مدى مدة الاتفاقية ستسهم هذه المبادرة في خفض ما يقارب 167,000 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل الأثر البيئي لزراعة نحو 4.3 ملايين شجرة.

ويشمل المشروع إنشاء مظلات شمسية فوق مواقف السيارات لتوفير الظل للمرضى والزوار والكوادر الطبية، مع توليد الطاقة النظيفة في الوقت ذاته، بما يوفر قرابة 3,000 موقف سيارة.

وعند اكتمال تنفيذه سيعد المشروع الأكبر من نوعه من حيث سعة مواقف السيارات الشمسية ضمن قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

وستتولى «بوزيتيف زيرو» تنفيذ سلسلة من الحلول لدعم كفاءة الطاقة في مستشفى الجليلة للأطفال التابع لـ«دبي الصحية»، تتضمن إطلاق أول مشروع «لخدمة التبريد» في المستشفى، انسجاماً مع البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه واستراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة 2030. ومن المتوقع أن يحقق المشروع وفورات في استهلاك الطاقة تصل إلى 15%، مع تجنب أكثر من 9,500 طن من الانبعاثات الكربونية طوال دورة حياة المشروع.

وأكد خليفة باقر أن هذه الشراكة مع شركة «بوزيتيف زيرو» تمثل نقلة نوعية في توظيف الحلول المستدامة لتشغيل المرافق الصحية، وتجسد الدور الريادي والمساهمة الفاعلة لقطاع الرعاية الصحية في تحقيق أهداف دولة الإمارات في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة الطاقة.

من جانبه، ذكر محمد عبدالغفار حسين أنه تماشياً مع رؤية دولة الإمارات للريادة العالمية في تحقيق الحياد المناخي تواصل «دبي الصحية» وضع معايير جديدة لقطاع الرعاية الصحية في المنطقة، معرباً عن فخره بهذه الشراكة التي تسهم في تحويل الطموحات البيئية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.