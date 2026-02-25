مستشفى تداوي بدبي يستأصل ورما بالقولون دون جراحة بتقنية مناظير "الفراغ الثالث"

نجح فريق طبي بمستشفى تداوي بدبي في استئصال ورم بالقولون لمريض شاب (35 عاما)، باستخدام تقنية منظار متقدمة للجهاز الهضمي، دون الحاجة إلى الاستئصال الجراحي التقليدي.

أجرت العملية الدكتورة شيماء عفيفي استشاري الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى تداوي، التي أوضحت أن المريض وصل إلى المستشفى مصابا بنزيف شرجي، وبعد إجراء الفحوص الطبية والأشعة المقطعية والفحص بالمنظار التشخيصي، تبين إصابته بورم سرطاني في القولون، ما يستدعي إجراء عملية دقيقة لاستئصاله.

وأضافت: قررنا إجراء عملية الاستئصال باستخدام أحدث ما توصلت إليه تقنيات مناظير الجهاز الهضمي المتقدمة، والمعروفة بتقنيات "الفراغ الثالث"، والتي تتيح الاستئصال الدقيق والكامل للأورام من داخل جدار القولون، مع الحفاظ على الأنسجة السليمة المحيطة، ودون اللجوء إلى جراحة مفتوحة أو استئصال جراحي للقولون.

وأوضحت: توفر هذه التقنية الحديثة عدة مزايا، منها ضمان الاستئصال الكامل للورم بدقة عالية، وتجنب الندبات الجراحية الكبيرة، والحفاظ على وظيفة القولون، وتقليل المضاعفات الصحية مقارنة بالجراحة التقليدية.

وأشارت إلى أن العملية حققت نجاحا كاملا، حيث تعافى المريض، وخرج من المستشفى في زمن قياسي.

وذكرت أن اعتماد مستشفى تداوي على التقنيات الطبية الحديثة يسهم في إجراء الجراحات المعقدة والدقيقة بنجاح كامل، وتعافي الحالات المرضية بصورة كاملة دون مضاعفات، لافتة إلى أن التدريب المستمر للكوادر الطبية، وتوفير الإمكانات الصحية المتقدمة، والرعاية الصحية المتميزة في دبي، يسهم في تقديم خدمات طبية فائقة وآمنة للمرضى.

وأشارت إلى أن القطاع الطبي المتميز في دبي أصبح جاذبا للسياحة العلاجية، ويحد من علاج المرضى بالخارج، انسجاما مع رؤية الإمارة في أن تكون مركزا رائدا للطب الحديث، والرعاية الصحية المتقدمة.