«الصحة» تعزز مهارات كوادرها للكشف المبكر عن سرطان الرئة

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة علمية بالتعاون مع شركة MSD العالمية المتخصصة في مجال الأدوية، تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الرئة، بهدف تعزيز مهارات الكوادر الصحية والاطلاع على أحدث وسائل تشخيص سرطان الرئة والكشف عنه في مرحلة مبكرة، إلى جانب تحسين جودة حياة المصابين خلال مرحلة الإصابة وما بعدها، وذلك في إطار تطوير برامج الكشف المبكر عن السرطان ودعم خطة منظمة الصحة العالمية لخفض معدلات الوفيات الناتجة عن المرض بنسبة 30 % بحلول عام 2030.

وركزت الورشة على رفع كفاءة الكوادر الصحية من خلال تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر عن عوامل الخطر من الإصابة بسرطان الرئة وطرق الوقاية منه، حيث أثبتت الدراسات أن الاكتشاف المبكر لسرطان الرئة يزيد فرصة الشفاء منه بنسبة 60 بالمائة لمدة خمس سنوات، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية مبتكرة تستهدف الفئات الأكثر عرضة للإصابة، وتحديث المبادرات التي تسهم في خفض معدلات الإصابة بالمرض، مما يدعم الجهود الوطنية للوقاية من الأمراض، وترسيخ مكانة الإمارات الرائدة في توفير رعاية صحية استباقية ومتطورة.

وأكد الدكتور حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، أن الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات العالمية الرائدة لتعزيز برامج الكشف المبكر عن سرطان الرئة وعوامل الخطر، تأتي في إطار حرص الوزارة على مواكبة التطورات العلمية في مجال مكافحة هذا المرض وتوفير معلومات موثوقة وشاملة للمهنيين الصحيين لدعم جهود تعزيز الوقاية من سرطان الرئة.

وأضاف: تواصل الوزارة العمل على تطوير حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات الصحية، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية.

وأشارت الدكتورة بثينة بن بليلة، رئيس قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى أن التدخين يعتبر السبب الرئيسي للوفاة بسرطان الرئة حول العالم، لذلك تعزز الوزارة الجهود الوقائية من خلال التحفيز على الإقلاع عن التدخين ودعم البيئات الخالية منه.