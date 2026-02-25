تخريج الدفعة الـ 2 من أطباء برنامج زمالة الصحة النفسية

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن تخريج الدفعة الثانية من أطباء الأسرة من برنامج الزمالة المتقدمة في الصحة النفسية، وهو برنامج تدريبي تخصصي معتمد ينفذ بالتعاون مع جامعة «كاليفورنيا - إرفاين»، ضمن برامج التعليم الطبي المستمر، ويهدف إلى تعزيز قدرات أطباء الأسرة، ودعم التحول نحو نموذج الرعاية الصحية المتكاملة.

ويأتي البرنامج في إطار توجهات المؤسسة الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية المتخصصة بالصحة النفسية ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية. وبلغ عدد خريجي الدفعة الثانية 6 أطباء بعد تخريج الدفعة الأولى التي ضمت 7 أطباء العام الماضي، ليصل إجمالي عدد خريجي البرنامج من أطباء المؤسسة إلى 13 طبيباً.

وأكدت الدكتورة نور المهيري، مديرة إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن البرنامج يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتنفيذ خطة المؤسسة لدمج خدمات الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، مشيرة إلى أن البرنامج يعد أحد المسارات التي تنتهجها المؤسسة لتطوير نموذج الرعاية المتكاملة عبر تأهيل أطباء الأسرة وتمكينهم من تقديم تدخلات نفسية مبكرة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية.

وأضافت أن البرنامج يسهم في تأهيل أطباء الأسرة للعمل ضمن العيادات التخصصية للصحة النفسية التي تم افتتاحها حديثاً في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمؤسسة، موضحة أنه تم خلال عام 2025 افتتاح 20 عيادة تخصصية للصحة النفسية ضمن هذه المراكز، مع الاستمرار في التوسع التدريجي لافتتاح عيادات إضافية خلال العام الحالي، بما يضمن استدامة الخدمات وتعزيز نطاق الوصول إليها.

ويستمر البرنامج لمدة عام واحد، ويركز على تطوير مهارات التقييم والتشخيص المبكر للاضطرابات النفسية الشائعة، والتدريب على التدخلات العلاجية المبنية على الأدلة العلمية، وتطبيق نماذج الرعاية المتكاملة بين أطباء الأسرة والأطباء النفسيين، إلى جانب دعم إدارة الحالات النفسية ضمن بيئة الرعاية الصحية الأولية.

ويعتمد البرنامج على منهجية تجمع بين التعليم الأكاديمي والإشراف المتخصص، ومناقشة الحالات الواقعية، والتقييمات المرحلية والنهائية، بما يضمن جاهزية الأطباء لتطبيق المعارف والمهارات المكتسبة في ممارستهم اليومية داخل المراكز الصحية التابعة للمؤسسة.