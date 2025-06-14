«أبوظبي للصحة»: تطعيم 300 ألف شخص ضد الإنفلونزا الموسمية

أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة تطعيم نحو 300.000 شخص في مناطق أبوظبي والعين والظفرة ضد الإنفلونزا الموسمية ضمن حملة التطعيم السنوية 2024 - 2025 بزيادة 45 % مقارنة بالعام الماضي.

يأتي هذا في إطار جهود المركز الرامية إلى تعزيز الصحة المجتمعية من خلال نهج استباقي يركز على الوقاية وتقليل معدلات الإصابة كون التطعيم وسيلة فعالة لحماية الأفراد من مضاعفات الإنفلونزا الموسمية.

وحرص المركز ضمن استراتيجيته لتوسيع نطاق الوصول إلى الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات على تقديم اللقاح إلى كبار السن فوق 65 عاماً والحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والأطفال دون سن الخامسة، بالإضافة إلى الكوادر الطبية مع توسيع التغطية لتشمل الرضّع من عمر ستة أشهر بهدف تحقيق حماية مجتمعية شاملة.

وأكد الدكتور راشد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة، أن نجاح الحملة يعكس تزايد الوعي المجتمعي بأهمية اللقاحات، مشدداً على التزام المركز بمواصلة المبادرات الوقائية ومنها حملات التطعيم والفحوصات الدورية والبرامج التوعوية.

وقال إن تطعيم نحو 300 ألف من أفراد المجتمع يؤكد نجاح جهودنا الاستباقية ويعكس التزامنا المستمر بالتعاون مع شركائنا في قطاع الرعاية الصحية لتسهيل الوصول إلى اللقاحات والحد من الأعباء الصحية المرتبطة بالإنفلونزا الموسمية.