منظومة صحية متكاملة في أم القيوين بخدمات متقدمة



تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تعزيز منظومة رعاية صحية متكاملة في إمارة أم القيوين، عبر تنفيذ مشاريع تطويرية شاملة وتوسعات استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحسين تجربة المتعاملين، بما يدعم صحة المجتمع، ويرسخ نموذجاً صحياً متقدماً يتمحور حول الإنسان، ويواكب التوجهات الوطنية نحو تعزيز جودة الحياة والاستدامة الصحية.

وزار الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، منشآت المؤسسة في إمارة أم القيوين، رافقه خلالها عدد من القيادات الصحية في المؤسسة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية وضمان استمرارية تطوير الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال أن منشآت المؤسسة في إمارة أم القيوين توفر منظومة خدمات صحية متكاملة موزعة على أكثر من 40 تخصصاً طبياً، لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، وأضاف أن هذه المنشآت استقبلت خلال عام 2025 ، 277 ألف زيارة، بالتوازي مع تحقيق نسبة رضا متعاملين بلغت 95 %، ما يعكس كفاءة الخدمات المقدمة وجودتها العالية.

كما أشار إلى أن جميع منشآت المؤسسة في إمارة أم القيوين حاصلة على الاعتماد الدولي من اللجنة الدولية المشتركة بنسبة 100 %، بالإضافة إلى حصول برامج العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل الصحي على اعتماد «كارف»، وحصول مستشفى أم القيوين ومركز الخزان الصحي على الاعتماد الدولي كمراكز امتياز لخدمات السكري.

ونفذت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية حزمة متكاملة من مشاريع الصيانة والتطوير الشامل في مستشفى أم القيوين، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات الصحية ورفع جاهزية المنشآت لمواكبة أفضل الممارسات العالمية.

شملت المشاريع إعادة هيكلة قسم الطوارئ وتجهيزه بأحدث التقنيات الطبية، وصيانة وتوسعة قسم العناية المركزة مع زيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة تقارب 83 %، وإضافة خدمة غسيل الكلى للحالات الحرجة، بما يعزز قدرة المستشفى على التعامل مع الحالات المعقدة.