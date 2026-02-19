«الصحة» تستشرف حلولاً مبتكرة للوقاية من الأمراض غير السارية

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع «مختبر ابتكار مبادرات لتعزيز الوقاية من الأمراض غير السارية»، لتطوير مبادرات نوعية تدعم التحول نحو أنماط حياة أكثر صحة واستدامة، وتحسين نتائج المؤشر الوطني للأمراض المزمنة، ما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» في ترسيخ نظام صحي متطور ومتكامل يركز على تعزيز جودة حياة الأفراد ويدعم أنماط الحياة الصحية.

وأكد الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن تنظيم مختبر الابتكار يأتي في إطار توجهات الوزارة لتبني نهج استباقي في التعامل مع الأمراض غير السارية، يقوم على الابتكار والشراكات وتكامل الأدوار بين مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن مواجهة أسباب الأمراض المزمنة تمثل أولوية وطنية، لذلك؛ تعمل الوزارة مع الشركاء على مبادرات وقائية تستند إلى البيانات الدقيقة كنتائج المسح الوطني للصحة والتغذية الذي أعلنته أخيراً.

وأضاف: ترسخ دولة الإمارات نهجاً وقائياً متكاملاً لمكافحة الأمراض غير السارية والمرتبطة بأنماط الحياة، وفي مقدمتها التغذية غير الصحية والتدخين للوصول إلى الوقاية المستدامة، عبر سياسات تعزز برامج الكشف المبكر والتثقيف الصحي، والتغذية المتوازنة، كما توظف الوزارة التقنيات الرقمية الحديثة لرفع كفاءة الرصد والمتابعة، وربط مؤشرات عوامل الخطورة بأنظمة المعلومات الصحية، وتطوير تحليلات تدعم القرار.

من جانبها، أوضحت الدكتورة بثينة بن بليلة، رئيس قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية في الوزارة، أن مختبر الابتكار ركز على تحويل المعرفة والخبرات المتراكمة إلى حلول جديدة، تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، لافتة إلى أن إشراك الخبراء والمختصين في جلسات التصميم المشترك أسهم في بلورة مبادرات واقعية، تعزز الوقاية من الأمراض غير السارية وتجعل الخيار الصحي هو الأمثل وتدعم تحقيق الأهداف الوطنية في بناء مجتمع صحي.

وأشارت إلى أن المختبر تضمن جلسة عصف ذهني متخصصة وبلورة مخرجات ستشكل أساساً لتطوير مبادرات مستقبلية تتكامل مع استراتيجية الوزارة، وتسهم في ترسيخ نهج شامل للصحة العامة من خلال السياسات الوقائية.