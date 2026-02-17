المستشفى الأمريكي دبي يرسّخ معياراً جديداً للرعاية الصحية المجتمعية في مدينة إكسبو دبي

يعتزم المستشفى الأمريكي دبي إطلاق أحدث مرافق الرعاية الصحية المتقدمة في إمارة دبي، مع افتتاح عيادته في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة بين 2026–2027. وصُممت العيادة الجديدة خصيصاً لخدمة مجتمع مدينة إكسبو والمناطق المحيطة بها، لتكون إضافة نوعية إلى منظومة الرعاية الطبية العالمية التي يقدمها المستشفى الأمريكي دبي، مع التركيز على سهولة الوصول، والتميز السريري، وسرعة تقديم خدمات الرعاية.

وجرى توقيع اتفاقية إنشاء عيادة مدينة إكسبو دبي من قبل معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، والسيد شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأمريكي دبي، وذلك على هامش فعاليات الدورة الخمسين من معرض الصحة العالمي «دبي WHX 2026»، الحدث الرائد في قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، والذي عقد في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير الجاري.

ويعد التزام المستشفى الأمريكي دبي بتوفير رعاية صحية عالمية المستوى في إمارة دبي ركيزة أساسية لرسالته ورؤيته. فمنذ تأسيسه عام 1996 واصل المستشفى توسيع نطاق خدماته الطبية المتميزة لتلبية احتياجات مجتمع دبي المتنامي. وإلى جانب مستشفاه الرئيسي في عود ميثاء، يدير المستشفى الأمريكي دبي عدة عيادات في مختلف أنحاء الإمارة تشمل: مدينة دبي للإعلام، البرشاء، الخوانيج، دبي هيلز، جميرا، ميرا، وند الشبا. كما افتتح مؤخراً مستشفى متطوراً متعدد التخصصات في مجمع دبي للعلوم بمنطقة البرشاء جنوب2.

وستقدم عيادة مدينة إكسبو دبي خدمات الرعاية الأولية الشاملة، والتخصصات الطبية، والتشخيصات المتقدمة، إلى جانب إجراء جراحات اليوم الواحد، كل ذلك تحت سقف واحد، مع تركيز خاص على الكشف المبكر، ومسارات الرعاية المتكاملة، والخبرة الطبية الموثوقة.

ريادة

وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي: «نضع في مدينة إكسبو دبي رفاهية أفراد مجتمعنا وصحتهم في صميم رؤيتنا وجوهر مسيرتنا. وتشكل شراكتنا مع مؤسسة راسخة ومرموقة مثل المستشفى الأمريكي دبي تجسيداً لهذا الالتزام، لا سيما مع قدوم أوائل السكان إلى المدينة هذا العام. حيث ستقدم هذه العيادة المتطورة خدمات رعاية صحية عالمية المستوى لجميع المقيمين والعاملين في مدينتنا، انطلاقاً من دورها المتمحور حول الإنسان القائم على الشمول وبما يرسخ مكانتها قلب مستقبل دبي الجديد».

خدمات

وتشمل باقة الخدمات الواسعة في العيادة الجديدة: الرعاية الصحية الأولية والخدمات الوقائية، طب الأطفال، أمراض الغدد الصماء، الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض النساء والتوليد، أمراض القلب (بما في ذلك اختبارات الجهد الكاملة وتخطيط صدى القلب)، الأمراض الجلدية، جراحة العظام، وحدة متخصصة لصحة الثدي، العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، خدمات دعم المرضى، إضافة إلى صيدلية داخلية.

كما ستجهز العيادة بأحدث تقنيات التشخيص والتصوير الطبي، بما في ذلك التصوير بالرنين المغناطيسي، والأشعة السينية، والموجات فوق الصوتية، واختبارات التشخيص السريع، بما يدعم دقة وسرعة اتخاذ القرار الطبي. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر قسم جراحات اليوم الواحد إجراء العمليات في اليوم ذاته، بما في ذلك إجراءات المناظير.

ومن خلال التركيز على الكشف المبكر، وتكامل مسارات الرعاية، والخبرة الطبية الموثوقة، ستدعم العيادة المرضى في مختلف مراحل رحلتهم العلاجية، بما يعزز النتائج الصحية ويجعل الرعاية الصحية أكثر سهولة وملاءمة للعائلات والمهنيين والمقيمين في المنطقة.

من جانبه، قال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأمريكي دبي: «يسرنا الإعلان عن افتتاح عيادتنا الجديدة في مدينة إكسبو دبي خلال عامي 2026–2027، في خطوة تعكس رؤيتنا الاستراتيجية لمواكبة النمو المتسارع الذي تشهده دبي وترسيخ حضورنا في أبرز مراكزها الحيوية. وانطلاقاً من التزامنا الراسخ بدعم المنظومة الصحية في الإمارة، نواصل توسيع نطاق خدماتنا وتعزيز انتشارنا الجغرافي بما يضمن تلبية الاحتياجات الصحية المتنامية للمجتمع وفق أعلى المعايير العالمية».

وأضاف بشارة: «إن رسالتنا في تقديم الرعاية الصحية تتجاوز حدود توفير خدمات طبية عالية الجودة؛ فهي تقوم على إتاحة هذه الخدمات لشريحة أوسع من أفراد المجتمع عبر تعزيز سهولة الوصول، ورفع مستوى الراحة، وتقديم تجربة علاجية متكاملة تضع المريض في صميم الاهتمام. ومنذ تأسيس المستشفى الأمريكي دبي عام 1996، حرصنا على أن نكون في طليعة المؤسسات الطبية التي تجمع بين التميز السريري والانتشار المدروس، وسنواصل جعل احتياجات المرضى وتطلعاتهم المحرك الأساسي لمسيرتنا التوسعية واستراتيجيتنا للنمو المستدام».

خدمات متميزة ضمن عيادة مدينة إكسبو:

الرعاية الصحية الأولية والخدمات الوقائية

طب الأطفال

أمراض الغدد الصماء

الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات

أمراض الجهاز الهضمي

أمراض النساء والتوليد

أمراض القلب

الأمراض الجلدية

جراحة العظام

وحدة متخصصة لصحة الثدي

العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل

خدمات دعم المرضى

صيدلية داخلية