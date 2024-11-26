400 عبوة دواء من «إرادة» لـ«إسعاف دبي» للمساعدة في علاج حالات الإدمان

قدم مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي دفعة جديدة من عقار «ناركان» لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وذلك بتمويل من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، التي وفرت 400 عبوة من العقار.

وأعرب عبدالرزاق أميري المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، عن تقديره لهذا الدعم، مؤكداً أهمية استمرار هذا النوع من التعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، لا سيما بعد الإحصائيات المسجلة والتي تشير بوضوح إلى ارتفاع الحالات التي تم إنقاذها.

وقال: «نؤمن في مركز إرادة بأن مواجهة آفة الإدمان مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات والمؤسسات، وتسليم دفعة جديدة من عقار «ناركان» يُعد خطوة حيوية لتعزيز جاهزية فرق الطوارئ في إنقاذ الأرواح والتعامل مع الحالات الحرجة الناتجة عن الجرعات الزائدة، مؤكداً مواصلة الجهود من أجل تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة، والتزامهم بتقديم كل الدعم اللازم لتوفير فرص التعافي لجميع مرضى الإدمان، وتمكينهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية بشكل أفضل.

وفي هذا السياق، قال مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: «الحفاظ على مجتمع متعافٍ مسؤولية وطنية نتحملها جميعاً، أفراداً ومؤسسات، وعليه فإن القضاء على آفة الإدمان هدف مشترك يدفعنا لتوحيد الجهود مع شركائنا في مركز إرادة لتحسين الخدمات المقدمة لمرضى الإدمان، لا سيما في الحالات الطارئة التي تتطلب استجابة فورية ونقل المرضى بشكل آمن وسريع».

وأضاف جلفار أن عقار «ناركان» يُعد أداة حاسمة لإنقاذ الأرواح في المواقف الحرجة، مشيراً إلى أن كوادر المؤسسة، من الأطباء والمسعفين وفنيي الطب الطارئ المدربين مسبقاً على استخدام العقار، يلتزمون بتقييم أثر الدواء بانتظام ضمن إطار التعاون المستمر مع الشركاء.