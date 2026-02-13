«إسعاف دبي» تستعرض منظومتها الذكية في معرض الصحة العالمي

وقال مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: «تأتي مشاركة المؤسسة في معرض الصحة العالمي في إطار إبراز التحول النوعي الذي تشهده منظومة الإسعاف في دبي»، مشيراً إلى أن المؤسسة تعرض خلال مشاركتها نموذجاً متكاملاً لمنظومة إسعافية ذكية تعتمد على البيانات الرقمية لدعم سرعة الاستجابة وتحسين جودة الخدمات الإسعافية المقدمة.
وأشار إلى أن المؤسسة تعتمد في التخطيط للموارد الإسعافية على دمج البيانات المتعلقة بمواقع البلاغات وأوقات الذروة والكثافة السكانية والفعاليات الكبرى، وتحليلها باستخدام أنظمة المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحديد أفضل مواقع تمركز سيارات الإسعاف وتحسين نطاق التغطية وتقليل زمن الاستجابة في مختلف مناطق الإمارة.
وأضاف جلفار أن المحطة الثانية تتمثل في استعراض وحدة الدعم الميداني، وهي مركبة إسعافية متخصصة ومجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية والأنظمة التشغيلية لدعم الفرق الميدانية في الحالات الطارئة والحوادث الكبرى خصوصاً في المناطق الوعرة أو أثناء الكوارث الطبيعية، بما يعكس مستوى الجاهزية العالية والتطور الذي وصلت إليه منظومة الإسعاف في دبي، وقدرتها على التعامل مع مختلف السيناريوهات بكفاءة، بما يضمن تقديم رعاية طبية متقدمة وسريعة في موقع الحدث.
وأوضح أن المؤسسة تواصل الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي ونظم الاتصال الطبي عن بُعد والتكامل الرقمي مع الجهات الصحية، بهدف تحسين جودة الرعاية الطبية وتعزيز سرعة اتخاذ القرار السريري في الحالات الطارئة، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج متقدمة في رعاية المرضى.