«الإمارات الصحية» تعرض حزمة مشاريع نوعية

اختتمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أمس، مشاركتها في معرض الصحة العالمي 2026، الذي أقيم في دبي خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير، بمشاركة استراتيجية عكست عمق تحولها المؤسسي نحو نموذج صحي استباقي متكامل، وترجمت عملياً رؤيتها تحت شعار «رعاية صحية برؤية الغد»، في إطار التزامها بتعزيز جاهزية المنظومة الصحية الوطنية وتسريع مسارات الابتكار والارتقاء بجودة الحياة.

وجاءت مشاركة المؤسسة امتداداً لالتزامها بالاستراتيجيات الصحية الوطنية، عبر تبني نماذج متقدمة للرعاية الوقائية، وتسريع توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم القرار الطبي، وتطوير تجارب متعاملين أكثر تكاملاً وإنسانية، مع تركيز خاص على تمكين الأسرة والارتقاء بجودة حياتها، تزامناً مع عام الأسرة 2026، بما يعكس تحولاً مؤسسياً شاملاً من تقديم الخدمة إلى صناعة الأثر الصحي المستدام.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المشاركة في معرض الصحة العالمي 2026 تشكل محطة استراتيجية في مسار التحول المؤسسي، مضيفاً: «حرصنا على أن تعكس مشاركتنا رؤية وطنية واضحة لمنظومة صحية أكثر جاهزية ومرونة واستدامة.

وسواء ما أطلقناه من مشاريع ومبادرات أو ما وقعناه من شراكات، فجميعها تمثل امتداداً عملياً لاستراتيجيتنا في الانتقال من نموذج يعتمد على الاستجابة إلى نموذج يستبق المخاطر، ويستثمر في الوقاية، ويوظف الذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة الحياة للأسرة والمجتمع».

واستعرضت المؤسسة عبر منصتها المتكاملة حزمة من المشاريع النوعية والتقنيات المبتكرة التي تعزز مفهوم الرعاية الاستباقية، وتدعم جاهزية القطاع للتعامل مع التحديات الصحية المستقبلية، إلى جانب إطلاق مبادرات تفاعلية تعكس توجهها نحو إشراك المجتمع، لا سيما فئة الشباب، بوصفهم شركاء في تصميم حلول الصحة المستقبلية.

وعلى هامش مشاركتها، وقعت المؤسسة 11 مذكرة تفاهم مع جهات محلية ودولية مرموقة، من بينها جمعية نظم المعلومات والرعاية الصحية (HIMSS)، وشركة هارفارد بيلغريم للرعاية الصحية، وجامعة نورث كارولاينا، وجامعة نيويورك أبوظبي، ومركز إيراسموس الطبي، ومستشفيات أبولو، ومستشفى بوسطن للأطفال، ومركز لانغون الصحي بجامعة نيويورك، وغيرها من المؤسسات العالمية، بما يعزز منظومة الشراكات الاستراتيجية ويرسخ تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

حلقة شبابية

كما نظمت المؤسسة حلقة شبابية بعنوان «ابتكار يقوده الشباب في القطاع الصحي»، بحضور ممثلين عن المؤسسة الاتحادية للشباب، حيث ناقشت دور الشباب في صياغة حلول صحية مستقبلية، وآليات توظيف التكنولوجيا لتمكينهم من تطوير مشاريع نوعية.

وأطلقت المؤسسة كذلك النسخة الرابعة من مؤتمر التميز في الرعاية الصحية على مدى أيام المعرض، والذي شكل منصة علمية متقدمة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث المستجدات في مجالات الرعاية المتخصصة والابتكار العلاجي،.

كما قدمت المؤسسة بودكاست «استوديو الصحة - نبض الحدث» طوال أيام المعرض ليكون منصة إعلامية تحليلية مرافقة لمشاركتها، وعرضت من خلاله تغطية متكاملة للمحاور التي استعرضتها على منصتها.