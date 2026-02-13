«الإمارات الصحية» تعرض حزمة مشاريع نوعية

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المشاركة في معرض الصحة العالمي 2026 تشكل محطة استراتيجية في مسار التحول المؤسسي، مضيفاً: «حرصنا على أن تعكس مشاركتنا رؤية وطنية واضحة لمنظومة صحية أكثر جاهزية ومرونة واستدامة.
وسواء ما أطلقناه من مشاريع ومبادرات أو ما وقعناه من شراكات، فجميعها تمثل امتداداً عملياً لاستراتيجيتنا في الانتقال من نموذج يعتمد على الاستجابة إلى نموذج يستبق المخاطر، ويستثمر في الوقاية، ويوظف الذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة الحياة للأسرة والمجتمع».
واستعرضت المؤسسة عبر منصتها المتكاملة حزمة من المشاريع النوعية والتقنيات المبتكرة التي تعزز مفهوم الرعاية الاستباقية، وتدعم جاهزية القطاع للتعامل مع التحديات الصحية المستقبلية، إلى جانب إطلاق مبادرات تفاعلية تعكس توجهها نحو إشراك المجتمع، لا سيما فئة الشباب، بوصفهم شركاء في تصميم حلول الصحة المستقبلية.
وعلى هامش مشاركتها، وقعت المؤسسة 11 مذكرة تفاهم مع جهات محلية ودولية مرموقة، من بينها جمعية نظم المعلومات والرعاية الصحية (HIMSS)، وشركة هارفارد بيلغريم للرعاية الصحية، وجامعة نورث كارولاينا، وجامعة نيويورك أبوظبي، ومركز إيراسموس الطبي، ومستشفيات أبولو، ومستشفى بوسطن للأطفال، ومركز لانغون الصحي بجامعة نيويورك، وغيرها من المؤسسات العالمية، بما يعزز منظومة الشراكات الاستراتيجية ويرسخ تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
وأطلقت المؤسسة كذلك النسخة الرابعة من مؤتمر التميز في الرعاية الصحية على مدى أيام المعرض، والذي شكل منصة علمية متقدمة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث المستجدات في مجالات الرعاية المتخصصة والابتكار العلاجي،.