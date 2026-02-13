منظومة «جبر» لـ«صحة دبي» تجذب اهتمام زوار المعرض

شهدت منصة هيئة الصحة في دبي في معرض الصحة العالمي 2026، إقبالاً لافتاً من الزوار والمشاركين من مختلف دول العالم، للاطلاع على الحلول والخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة، وفي مقدمتها منظومة «جبر»، النموذج الحكومي المتكامل والمخصص لخدمة ورعاية ذوي المتوفين، والتي سبق أن أعلنت عنها الهيئة، باعتبارها إحدى أهم المبادرات المستحدثة، التي تجمع البعد الإنساني والابتكار التقني، في إطار فريد من نوعه.

ومنذ اليوم الأول للمعرض، استقطبت منظومة «جبر» اهتماماً كبيراً من ممثلي الهيئات الصحية والمؤسسات الحكومية والشركات والمختصين، وزوار المعرض بشكل عام، الذين أشادوا بدور المنظومة في ربط وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية، وتوظيف التقنيات والتحول الرقمي لتقليل الاشتراطات وتسهيل الإجراءات، وتخفيف الأعباء النفسية والإجرائية عن الأسر، من خلال منصة موحدة، تتكامل فيها جهود 22 جهة حكومية محلية واتحادية، وتُدار بكفاءة عالية.

وأشار ماجد المهيري المتحدث الرسمي باسم المنظومة ومدير إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة في دبي، إلى تفاعل واهتمام زوار معرض الصحة العالمي بالتعرف على تجربة الربط الحكومي والعمل ضمن نموذج الحكومة الواحدة، وكيف تسهم البنية التحتية الرقمية المشتركة في تحسين جودة حياة الناس، وذلك من خلال منظومة «جبر» كنموذج تطبيقي لهذا التوجه، ضمن إطار العمل المشترك والموحد لمبادرة «بناة المدينة» التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وأضاف أن الهيئة تقدم -عبر منصتها في المعرض - تجربة تعريفية متكاملة، لتمكين الزوار من الوقوف على رحلة المستفيد من منظومة «جبر»، خطوة بخطوة.