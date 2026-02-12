ضاحي خلفان: «معرض الصحة» منصة عالمية لصناعة الحلول المتقدمة

قام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بزيارة إلى فعاليات معرض الصحة العالمي، وكان في استقبال معاليه، الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس الإمارات للطب التكاملي، حيث قدمت نبذة حول استراتيجية المجلس، ودوره الوطني في تطوير نموذج متكامل للرعاية الصحية، ما يدعم الجهود الوطنية للارتقاء بجودة الخدمات، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية على مستوى الدولة.

واطّلع معاليه على مشروع مبادرة «الدكتورة ليلى» التي جرى تطويرها من قبل جامعة دبي الطبية، وهي منصة بحثية وتعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تجميع معلومات الطب التقليدي والطب العشبي ضمن نظام رقمي تفاعلي، وتُقدم المنصة على هيئة عضو هيئة تدريس افتراضي، لتُعد أول طبيب ذكاء اصطناعي في العالم متخصص في الطب التقليدي والنباتات الطبية.

كما تفقد معاليه، عدداً من المنصات الحكومية المحلية والاتحادية المشاركة في المعرض، حيث كان في استقباله عدد من كبار المسؤولين والمختصين الذي قدموا لمعاليه شرحاً تفصيلياً عما تضمنته تلك المنصات.

واطلع على أحدث ما توصلت إليه العلوم الطبية من تقنية العلاج عن بُعد وتشخيص الأمراض من خلال الروبوتات، كما شاهد أحدث المعدات والآليات الخاصة بالإسعاف والصناعات الدوائية.

رافق معاليه خلال الجولة اللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والدكتور محمد مراد عبدالله، مدير الإدارة العامة للمؤتمرات والندوات الأمنية، والمهندس يحيى سعيد لوتاه، وعدد كبار الضباط.

وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بما شاهده من تطور كبير في القطاع الصحي في دولة الإمارات، مؤكداً على أن هذا المعرض يمثل منصة عالمية لصناعة الحلول الصحية المتقدمة، ونموذجاً متطوراً يجمع الجهات الصحية تحت مظلة واحدة تركز على الوقاية والجاهزية وجودة الحياة، بما يعزّز دورنا في صياغة مستقبل الرعاية الصحية محلياً وإقليمياً وعالمياً.