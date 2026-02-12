«دبي الطبية» توسّع منظومتها في الصحة المستدامة والحلول الدوائية



أعلنت مدينة دبي الطبية، الوجهة المتخصصة في الرعاية والرفاهية الصحية، توسيع نطاق خدماتها في مجالي طب الصحة المستدامة والحلول الدوائية المتقدمة، وذلك على هامش مشاركتها في معرض الصحة العالمي 2026.



وقال راشد أحمد العوضي، مدير إدارة العقارات في سلطة مدينة دبي الطبية: «نحرص على توفير المقومات المادية والتشغيلية الداعمة للجيل القادم من خدمات الرعاية الصحية.

ويعكس التوسّع في الخدمات التي تركز على تعزيز الصحة المستدامة، إلى جانب اعتماد نماذج حلول دوائية متقدمة، مثل المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للصيدلية التركيبية عن بُعد، استمرار تطور بنيتنا التحتية لتواكب متطلبات الرعاية التخصصية الدقيقة».