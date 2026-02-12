تعاون بين «دبي الصحية» ومبادرة أدوية للأمراض المُهمَلة

أعلنت «دبي الصحية» توقيع اتفاقية تعاون مع «مبادرة أدوية للأمراض المُهمَلة (DNDi)»، خلال معرض الصحة العالمي بدبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادل الأكاديمي والمهني بين الجانبين، وتقديم الرعاية الصحية للفئات المستحقة والمعرّضة للإصابة بالأمراض المُهمَلة.

وقّع الاتفاقية كل من الدكتورة حنان السويدي، نائب المدير التنفيذي والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في «دبي الصحية» ونائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية، والدكتور لويس بيزارو، المدير التنفيذي لمبادرة «أدوية للأمراض المُهمَلة»، بحضور نيكولا نيمتشينو، سفير جمهورية فرنسا لدى دولة الإمارات وتي هانه كاو، مدير العلاقات الخارجية لمبادرة «أدوية للأمراض المُهمَلة».

وقال الدكتور لويس بيزارو: «تُشكل الأمراض المُهمَلة تحدياً عالمياً بالغ الأهمية، نظراً لتأثيرها على الفئات الأكثر ضعفاً في العالم، والتي غالباً ما يتم تجاهلها في نماذج البحث التقليدية، ومن خلال هذه الشراكة مع دبي الصحية، نهدف إلى الدفع بمسيرة التقدم العلمي، والمساهمة في إعداد جيل جديد من قادة الصحة العالمية قادر على تقديم حلول صحية أكثر استدامة».

بدورها، قالت الدكتورة حنان السويدي: «تمثّل هذه الشراكة خطوة نوعية في مسيرة إعداد طلبتنا وتمكين باحثينا من التعامل مع أكثر التحديات الصحية العالمية إلحاحاً وتعقيداً، إذ تتيح لهم فرصاً مباشرة للتفاعل مع تجارب واقعية في مجالات تطوير الأدوية الموجّهة للأمراض المُهمَلة، إلى جانب تعزيز منظومة البحث العلمي».