مؤسسة الإمارات للدواء تعزز شراكاتها الدولية



وقعت مؤسسة الإمارات للدواء خلال مشاركتها في معرض الصحة العالمي، مذكرتي تفاهم استراتيجيتين مع شركاء دوليين، وذلك بهدف تعزيز الاستدامة البيئية والابتكار التنظيمي في قطاع المنتجات الطبية، ودعم جهود تحقيق الحياد المناخي وترسيخ القرارات القائمة على الأدلة العلمية.

بالإضافة إلى عرض مشروع «عضو على شريحة Organ on Chip»، لاختبار فاعلية الأدوية بطريقة علمية مبتكرة.

ووقعت الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، مذكرة تفاهم مع الجمعية الدولية لاقتصاديات الصحة وبحوث النتائج (ISPOR)، ومن الجانب الآخر وقعتها البروفيسور نادية المزروعي، رئيس الفرع الإقليمي للجمعية.

ويهدف هذا التفاهم إلى تطوير مجال اقتصاديات الصحة وتقييم التقنيات الصحية في الدولة، كما سيدعم تبادل الخبراء الدوليين، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة، وتنفيذ مشاريع بحثية تعاونية متعلقة بالمنتجات الطبية، بما يسهم في الارتقاء بالقطاع الصحي في الدولة.

كما وقعت الكعبي مذكرة تفاهم مع شركة روش دياجنوستيكس ميدل ايست، فيما وقعها من الجانب الآخر غيدو ساندر، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط، ومحمد العمري، رئيس قسم التشخيص بالشركة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتحقيق الحياد الكربوني وانعدام النفايات في المختبرات الدوائية، وكذلك إثراء الخبرة الفنية في مجال تصميم المختبرات الخضراء بدولة الإمارات.