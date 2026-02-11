المستشفى الأمريكي دبي يحتفي بعقدٍ من الإنجازات النوعية ‏الرائدة من خلال شراكته مع مايو كلينك

يحتفي المستشفى الأمريكي دبي، أحد أبرز رواد التميّز ‏الطبي والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمرور عشرة ‏أعوام على تعاونه الاستراتيجي مع مؤسسة مايو كلينك المرموقة. وكان المستشفى الأمريكي دبي أول مزود ‏رعاية صحية خاص في الشرق الأوسط ينضم إلى شبكة مايو كلينك للرعاية الصحية في عام 2016، ما أتاح ‏له الوصول إلى أحدث المعارف الطبية لدى مايو كلينك، وعزّز التعاون بين الأطباء بما ينعكس إيجاباً على ‏رعاية المرضى.‏

وتجسّد مسيرة الشراكة المثمرة منذ عام 2016 الرؤية المشتركة للمؤسستين في إحداث نقلة نوعية في رعاية ‏المرضى، وتعزيز الابتكار، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد في التميّز بقطاع الرعاية الصحية.‏

وتُعد مايو كلينك واحدة من أعرق المؤسسات الطبية الرائدة عالمياً، وتشتهر بنموذجها العلاجي التعاوني الذي ‏يركز على المريض، وريادتها في التخصصات الطبية الدقيقة، ونهجها متعدد التخصصات، إضافة إلى تميّزها ‏في الابتكار والبحث العلمي وانتشارها العالمي الواسع، حيث تستثمر أكثر من مليار دولار سنوياً في مجال ‏الأبحاث.‏

وقال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأمريكي دبي‎:‎‏ "يسرّنا ‏الاحتفال بمرور عشرة أعوام على انضمام المستشفى الأمريكي دبي إلى شبكة مايو كلينك للرعاية الصحية، ‏وهي محطة مفصلية في مسيرتنا نحو التميّز الطبي‎.‎‏ نحن فخورون للغاية بشراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد ‏مع مايو كلينك، والتي تواصل ترسيخ حضورها وتأثيرها عاماً بعد عام، في تجسيدٍ حيّ لقيمٍ مشتركة تقوم في ‏الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، وتسخير قوة التعليم في إحداث تحوّل نوعي في القطاع الصحي، وتعزيز ‏البحث العلمي بوصفه ركيزة للتميّز الطبي".‏

وأضاف بشارة: "تُعد مايو كلينك مرجعاً طبياً عالمياً رائداً، ويشرّفنا أن نكون شركاء لها في هذه الرسالة ‏الإنسانية النبيلة الهادفة إلى بناء مستقبل صحي أكثر إشراقاً للجميع. ونتطلع بثقة وطموح إلى مواصلة هذا ‏التعاون المثمر، وتحقيق المزيد من الإنجازات النوعية في السنوات المقبلة".‏

مزايا نوعية

وتضم شبكة مايو كلينك للرعاية الصحية نخبة مختارة من مؤسسات الرعاية الصحية المستقلة التي خضعت ‏لتقييم دقيق وشامل من قبل مايو كلينك، ومُنحت حق الوصول الحصري إلى خبراتها ومواردها ومعارفها ‏الطبية. وبصفتهم أعضاء في هذه الشبكة، يُمكن لمقدمي الرعاية الصحية من الوصول السريع إلى أحدث ‏الأبحاث والتوصيات التشخيصية والعلاجية من مايو كلينك متى ما اقتضت مصلحة المرضى ذلك.‏

ويتيح نهج تبادل الموارد تقديم رعاية صحية عالمية المستوى في المستشفى الأمريكي دبي، من خلال الجمع ‏بين الفهم العميق للاحتياجات الطبية الخاصة بالمرضى وخبرات مايو كلينك، بما يضمن توفير رعاية دقيقة ‏ومخصصة لكل مريض دون الحاجة إلى السفر للخارج. ويتحقق ذلك بشكل أساسي من خلال القنوات التالية:‏

•tمنصة اسأل خبير مايو كلينك (‏AskMayoExpert‏): منصة أنشأها ويستخدمها أطباء مايو كلينك، ‏وتخضع معلوماتها لمراجعة دورية منتظمة لتعكس أحدث ما توصلت إليه مايو كلينك من خبرات ‏طبية.‏

•tالاستشارات الإلكترونية (‏eConsults‏): تمكّن هذه الخدمة الأطباء من التواصل المباشر مع خبراء ‏مايو كلينك لطرح أسئلة محددة حول حالات سريرية.‏

• مؤتمرات ‏eBoard‏: تتيح مناقشة الحالات المعقّدة ضمن فرق متعددة التخصصات من مايو كلينك ‏وأعضاء الشبكة.‏

• استشارات الرعاية الصحية: توفّر فهماً معمقاً لنماذج الرعاية والممارسات السريرية المعتمدة لدى ‏مايو كلينك وكيفية تصميم نماذج الرعاية السريرية وتطبيقها.‏

وتشكّل هذه المزايا الأساس العام للشراكة بين المستشفى الأمريكي دبي ومايو كلينك، والتي تقوم على تبني ‏أفضل الممارسات لتعزيز رعاية المرضى، وتحسين الأداء السريري، ودمج التكنولوجيا، ورفع كفاءة ‏العمليات، وتحقيق مواءمة استراتيجية مستدامة.‏

كما يُعد تطوير خطوط الخدمات التخصصية الدقيقة أحد أبرز أوجه التعاون، لما له من دور محوري في ‏تحسين دقة التشخيص، وخطط الرعاية العلاجية، ومخرجات المرضى، مستفيداً من خبرات مايو كلينك ‏المتقدمة. وتُمثّل هذه الخدمات عنصراً أساسياً في الخبرة العلاجية الشاملة، مما يضمن تقديم رعاية متعمقة ‏حتى للحالات المرضية النادرة بنفس المستوى من التميّز.‏

وإضافة إلى ذلك، تسهم المؤتمرات التعليمية الدورية لمراجعة الحالات المرضية المعقّدة والوفيات، في تسريع ‏اتخاذ القرارات السريرية، وتحسين الأداء، ووضع خارطة طريق استراتيجية لتطوير الخدمات ‏والبروتوكولات العلاجية. كما يسهم الدعم الاستشاري الذي تقدمه مايو كلينك في دمج البحث العلمي ضمن ‏العمليات السريرية، بما يعزز الامتثال للمعايير العالمية.‏

التميّز الأكاديمي والتعليم الطبي

يمثل تأسيس أول كلية طب تمنح درجة دكتور في الطب (‏M.D‏.) في دولة الإمارات العربية المتحدة، ‏والمصممة بإشراف وتوجيه من كلية مايو كلينك للطب والعلوم، دليلاً واضحاً على الأثر طويل الأمد لهذه ‏الشراكة. وستعمل هذه الكلية كمركز محاكاة متقدم للرعاية الصحية للتدريب والتعليم الطبي، ضمن إطار ‏أكاديمي عالمي يشمل تطوير المناهج الدراسية، واستقطاب الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس، والحوكمة.‏

وتمثل كلية الطب جزءاً من التعاون المتنامي بين المؤسستين، في تأكيد على التزامهما الراسخ بنهج "المريض ‏أولاً" من خلال إنشاء بنية تحتية للبحث السريري، وتحسين استثمار الموارد، ودمج البحث مع الممارسة ‏السريرية، وتطوير بروتوكولات علاجية جديدة تتماشي مع المعايير الدولية، بما يوفّر رعاية شاملة ومتكاملة ‏تحت سقف واحد ويعزز ثقة المرضى ورضاهم، ويضمن حصول المرضى في دبي والمنطقة على رعاية ‏متقدمة دون الحاجة إلى السفر للخارج‎.‎

كما يتشارك مزودا الرعاية الصحية الرائدان في هدف تحسين إمكانية الوصول إلى خدمات التشخيص ‏المخبري المتقدمة لمقدمي الرعاية الصحية في المنطقة، نظراً لأهمية التشخيصات المتطورة في تطوير ‏الرعاية الصحية ومساعدة الأطباء في التعامل مع الحالات المعقدة. وفي هذا الإطار، تتعاون مختبرات مايو ‏كلينك والمستشفى الأمريكي دبي معاً لتحسين إمكانية الوصول إلى خدمات التشخيص المخبري المعقدة ‏والارتقاء بمستوى رعاية المرضى.‏

وترسّخ استراتيجية العلامة التجارية والحملات المشتركة بين المستشفى الأمريكي دبي ومايو كلينك في ‏ترسيخ مكانة المستشفى كقائد عالمي في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز العلاقات مع الجهات الداعمة من ‏خلال استراتيجيات مشتركة لدخول السوق والتواصل مع أصحاب المصلحة.‏

دعم رؤية دبي

ينسجم تعاون المستشفى الأمريكي دبي ومايو كلينك مع طموح دبي في أن تصبح مركزاً عالمياً للسياحة ‏العلاجية والرعاية الصحية المتقدمة، مما يُسهم في تحقيق أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة طويلة الأمد ‏في مجال استدامة الرعاية الصحية والابتكار.‏

وتضمن هذه الشراكة المستدامة استمرارية التميّز في الرعاية السريرية والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب ‏خدمة المجتمع من خلال إطلاق حملات توعوية مجتمعية مشتركة وتنظيم قمم صحية، بما يُرسخ مكانة ‏المستشفى الأمريكي دبي كجهة رائدة في مجال الصحة العامة، ويعزز علاقاته مع المجتمعات المحلية ‏والإقليمية.‏

قوة الشراكات

ويمثل هذا التعاون مساعٍ استشرافية تهدف إلى تحقيق نتائج أقوى وأكثر وصحة وفائدة للجميع. وترتكز ‏شراكة المستشفى الأمريكي دبي مع مايو كلينك على قيم مشتركة، وتكامل في الأهداف، ورسالة واحدة تتمثل ‏في بناء: غدٍ أكثر صحة من خلال الأولويات والمبادئ الصحيحة لخدمة الإنسانية‎.‎