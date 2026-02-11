المستشفى الأمريكي دبي يحتفي بعقدٍ من الإنجازات النوعية ‏الرائدة من خلال شراكته مع مايو كلينك

يحتفي المستشفى الأمريكي دبي، أحد أبرز رواد التميّز الطبي والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمرور عشرة أعوام على تعاونه الاستراتيجي مع مؤسسة مايو كلينك المرموقة. وكان المستشفى الأمريكي دبي أول مزود رعاية صحية خاص في الشرق الأوسط ينضم إلى شبكة مايو كلينك للرعاية الصحية في عام 2016، ما أتاح له الوصول إلى أحدث المعارف الطبية لدى مايو كلينك، وعزّز التعاون بين الأطباء بما ينعكس إيجاباً على رعاية المرضى.
وتجسّد مسيرة الشراكة المثمرة منذ عام 2016 الرؤية المشتركة للمؤسستين في إحداث نقلة نوعية في رعاية المرضى، وتعزيز الابتكار، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد في التميّز بقطاع الرعاية الصحية.
وتُعد مايو كلينك واحدة من أعرق المؤسسات الطبية الرائدة عالمياً، وتشتهر بنموذجها العلاجي التعاوني الذي يركز على المريض، وريادتها في التخصصات الطبية الدقيقة، ونهجها متعدد التخصصات، إضافة إلى تميّزها في الابتكار والبحث العلمي وانتشارها العالمي الواسع، حيث تستثمر أكثر من مليار دولار سنوياً في مجال الأبحاث.
وقال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأمريكي دبي: "يسرّنا الاحتفال بمرور عشرة أعوام على انضمام المستشفى الأمريكي دبي إلى شبكة مايو كلينك للرعاية الصحية، وهي محطة مفصلية في مسيرتنا نحو التميّز الطبي. نحن فخورون للغاية بشراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع مايو كلينك، والتي تواصل ترسيخ حضورها وتأثيرها عاماً بعد عام، في تجسيدٍ حيّ لقيمٍ مشتركة تقوم في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، وتسخير قوة التعليم في إحداث تحوّل نوعي في القطاع الصحي، وتعزيز البحث العلمي بوصفه ركيزة للتميّز الطبي".
وأضاف بشارة: "تُعد مايو كلينك مرجعاً طبياً عالمياً رائداً، ويشرّفنا أن نكون شركاء لها في هذه الرسالة الإنسانية النبيلة الهادفة إلى بناء مستقبل صحي أكثر إشراقاً للجميع. ونتطلع بثقة وطموح إلى مواصلة هذا التعاون المثمر، وتحقيق المزيد من الإنجازات النوعية في السنوات المقبلة".
مزايا نوعية
وتضم شبكة مايو كلينك للرعاية الصحية نخبة مختارة من مؤسسات الرعاية الصحية المستقلة التي خضعت لتقييم دقيق وشامل من قبل مايو كلينك، ومُنحت حق الوصول الحصري إلى خبراتها ومواردها ومعارفها الطبية. وبصفتهم أعضاء في هذه الشبكة، يُمكن لمقدمي الرعاية الصحية من الوصول السريع إلى أحدث الأبحاث والتوصيات التشخيصية والعلاجية من مايو كلينك متى ما اقتضت مصلحة المرضى ذلك.
ويتيح نهج تبادل الموارد تقديم رعاية صحية عالمية المستوى في المستشفى الأمريكي دبي، من خلال الجمع بين الفهم العميق للاحتياجات الطبية الخاصة بالمرضى وخبرات مايو كلينك، بما يضمن توفير رعاية دقيقة ومخصصة لكل مريض دون الحاجة إلى السفر للخارج. ويتحقق ذلك بشكل أساسي من خلال القنوات التالية:
•tمنصة اسأل خبير مايو كلينك (AskMayoExpert): منصة أنشأها ويستخدمها أطباء مايو كلينك، وتخضع معلوماتها لمراجعة دورية منتظمة لتعكس أحدث ما توصلت إليه مايو كلينك من خبرات طبية.
•tالاستشارات الإلكترونية (eConsults): تمكّن هذه الخدمة الأطباء من التواصل المباشر مع خبراء مايو كلينك لطرح أسئلة محددة حول حالات سريرية.
• مؤتمرات eBoard: تتيح مناقشة الحالات المعقّدة ضمن فرق متعددة التخصصات من مايو كلينك وأعضاء الشبكة.
• استشارات الرعاية الصحية: توفّر فهماً معمقاً لنماذج الرعاية والممارسات السريرية المعتمدة لدى مايو كلينك وكيفية تصميم نماذج الرعاية السريرية وتطبيقها.
وتشكّل هذه المزايا الأساس العام للشراكة بين المستشفى الأمريكي دبي ومايو كلينك، والتي تقوم على تبني أفضل الممارسات لتعزيز رعاية المرضى، وتحسين الأداء السريري، ودمج التكنولوجيا، ورفع كفاءة العمليات، وتحقيق مواءمة استراتيجية مستدامة.
كما يُعد تطوير خطوط الخدمات التخصصية الدقيقة أحد أبرز أوجه التعاون، لما له من دور محوري في تحسين دقة التشخيص، وخطط الرعاية العلاجية، ومخرجات المرضى، مستفيداً من خبرات مايو كلينك المتقدمة. وتُمثّل هذه الخدمات عنصراً أساسياً في الخبرة العلاجية الشاملة، مما يضمن تقديم رعاية متعمقة حتى للحالات المرضية النادرة بنفس المستوى من التميّز.
وإضافة إلى ذلك، تسهم المؤتمرات التعليمية الدورية لمراجعة الحالات المرضية المعقّدة والوفيات، في تسريع اتخاذ القرارات السريرية، وتحسين الأداء، ووضع خارطة طريق استراتيجية لتطوير الخدمات والبروتوكولات العلاجية. كما يسهم الدعم الاستشاري الذي تقدمه مايو كلينك في دمج البحث العلمي ضمن العمليات السريرية، بما يعزز الامتثال للمعايير العالمية.
التميّز الأكاديمي والتعليم الطبي
يمثل تأسيس أول كلية طب تمنح درجة دكتور في الطب (M.D.) في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمصممة بإشراف وتوجيه من كلية مايو كلينك للطب والعلوم، دليلاً واضحاً على الأثر طويل الأمد لهذه الشراكة. وستعمل هذه الكلية كمركز محاكاة متقدم للرعاية الصحية للتدريب والتعليم الطبي، ضمن إطار أكاديمي عالمي يشمل تطوير المناهج الدراسية، واستقطاب الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس، والحوكمة.
وتمثل كلية الطب جزءاً من التعاون المتنامي بين المؤسستين، في تأكيد على التزامهما الراسخ بنهج "المريض أولاً" من خلال إنشاء بنية تحتية للبحث السريري، وتحسين استثمار الموارد، ودمج البحث مع الممارسة السريرية، وتطوير بروتوكولات علاجية جديدة تتماشي مع المعايير الدولية، بما يوفّر رعاية شاملة ومتكاملة تحت سقف واحد ويعزز ثقة المرضى ورضاهم، ويضمن حصول المرضى في دبي والمنطقة على رعاية متقدمة دون الحاجة إلى السفر للخارج.
كما يتشارك مزودا الرعاية الصحية الرائدان في هدف تحسين إمكانية الوصول إلى خدمات التشخيص المخبري المتقدمة لمقدمي الرعاية الصحية في المنطقة، نظراً لأهمية التشخيصات المتطورة في تطوير الرعاية الصحية ومساعدة الأطباء في التعامل مع الحالات المعقدة. وفي هذا الإطار، تتعاون مختبرات مايو كلينك والمستشفى الأمريكي دبي معاً لتحسين إمكانية الوصول إلى خدمات التشخيص المخبري المعقدة والارتقاء بمستوى رعاية المرضى.
وترسّخ استراتيجية العلامة التجارية والحملات المشتركة بين المستشفى الأمريكي دبي ومايو كلينك في ترسيخ مكانة المستشفى كقائد عالمي في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز العلاقات مع الجهات الداعمة من خلال استراتيجيات مشتركة لدخول السوق والتواصل مع أصحاب المصلحة.
دعم رؤية دبي
ينسجم تعاون المستشفى الأمريكي دبي ومايو كلينك مع طموح دبي في أن تصبح مركزاً عالمياً للسياحة العلاجية والرعاية الصحية المتقدمة، مما يُسهم في تحقيق أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة طويلة الأمد في مجال استدامة الرعاية الصحية والابتكار.
وتضمن هذه الشراكة المستدامة استمرارية التميّز في الرعاية السريرية والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب خدمة المجتمع من خلال إطلاق حملات توعوية مجتمعية مشتركة وتنظيم قمم صحية، بما يُرسخ مكانة المستشفى الأمريكي دبي كجهة رائدة في مجال الصحة العامة، ويعزز علاقاته مع المجتمعات المحلية والإقليمية.
قوة الشراكات
ويمثل هذا التعاون مساعٍ استشرافية تهدف إلى تحقيق نتائج أقوى وأكثر وصحة وفائدة للجميع. وترتكز شراكة المستشفى الأمريكي دبي مع مايو كلينك على قيم مشتركة، وتكامل في الأهداف، ورسالة واحدة تتمثل في بناء: غدٍ أكثر صحة من خلال الأولويات والمبادئ الصحيحة لخدمة الإنسانية.