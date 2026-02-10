إطلاق مدينة ثومبي الطبية "ثومبي ميديسيتي" دبي





أعلنت اليوم مجموعة ثومبي عن إطلاق مدينة ثومبي الطبية - دبي‎" ‎ثومبي ميديسيتي دبي"، الوجهة ‏الأكاديمية والصحية الجديدة والرائدة في منطقة القصيص بدبي، والتي تجمع بين كل من التعليم ، والرعاية ‏الصحية، والبحث العلمي، والطب البديل، والمختبرات الطبية، والرعاية المنزلية، والابتكار؛ كل ذلك داخل ‏مدينة طبية متكاملة الخدمات هي "مدينة ثومبي الطبية"‏‎.‎

وقد صُممت مدينة ثومبي الطبية لتكون بمثابة "مدينة داخل مدينة"، مما يمثل محطة استراتيجية جديدة ‏للمجموعة في مسيرتها لبناء منظومات رعاية صحية عالمية المستوى. ويضم الحرم الجديد فرعاً لجامعة ‏الخليج الطبية، ومستشفى ثومبي الجامعي بدبي، ومؤسسات بحثية متطورة، ومراكز للمحاكاة وتنمية ‏المهارات الجراحية، بالإضافة إلى شبكة دعم صحي شاملة تشمل المختبرات، والصيدليات، والمرافق الخدمية ‏والضيافة‎.‎

بانطلاق مدينة ثومبي الطبية في دبي، تترسخ مكانة دبي أكثر كمركز دولي للتميز، كما ستكون وجهة جديدة ‏لمرتادي المنظومة الصحية الأكاديمية التابعة لمجموعة ثومبي، مما يتيح للطلاب ميزة التعلم داخل بيئات ‏إكلينيكية واقعية، ويوفر للمرضى رعاية صحية متميزة يدعمها وبشكل مباشر التعليم الطبي والبحث العلمي‎.‎

وفي تعليق له عن إطلاق مدينة ثومبي الطبية بدبي، صرح الدكتور ثومبي محي الدين، الرئيس المؤسس ‏لمجموعة ثومبي، قائلاً: "إن مدينة ثومبي الطبية بدبي ليست مجرد مشروع توسعة لمجموعة ثومبي، بل ‏هي فصل جديد لحلم بدأ بإيمان راسخ بأن التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمي يجب أن ينموا جنباً إلى ‏جنب. نحن نعمل بانسجام تام مع رؤية دبي. واليوم تحتضن دبي مدينة طبية أكاديمية متكاملة بُنيت لتشكيل ‏ملامح مهنيي المستقبل، وللمساهمة في الارتقاء برعاية المرضى، ودفع عجلة الاكتشافات الجديدة. فلطالما ‏كانت رؤيتنا عالمية النطاق والطموح، ولكنها إنسانية الجوهر والعمق‎".‎

وستضم المنطقة التعليمية في حرم مدينة ثومبي الطبية بدبي فرعاً لجامعة الخليج الطبية، الذي سيضم كلية ‏ثومبي للإدارة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، ومختبرات محاكاة متقدمة، ومراكز للمهارات ‏الجراحية، وبرامج ومسارات تعليمية تأسيسية دولية، وبيئات تعلم مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة ‏إلى كليات متخصصة‎.‎

من جانبه، أضاف البروفيسور ماندا فينكاترامانا، مدير جامعة الخليج الطبية:‏‎ "‎هذا الحرم الجامعي يمنح ‏الطلاب إمكانية الوصول إلى موقع أكاديمي ثانٍ مجهز بالكامل في واحدة من أكثر مدن العالم ديناميكية. وهو ‏يعكس التزامنا بالتعليم المعاصر، والانفتاح العالمي، وبناء الجيل القادم من قادة الرعاية الصحية‎".‎

أما المنطقة الصحية في مدينة ثومبي الطبية بدبي، فستتمحور حول ‏‎"‎مستشفى ثومبي الجامعي - دبي‎"‎، ‏الذي سينطلق في مرحلته الأولى مع خدمات غسيل الكلى، وأمراض القلب، وجراحة العظام، وخدمات إعادة ‏التأهيل، مع خططنا التوسعية ليصبح مستشفى أكاديمياً شاملاً متعدد التخصصات‎.‎

وقال السيد أكبر محي الدين ثومبي، نائب الرئيس لقطاع الرعاية الصحية في مجموعة ثومبي:‏‎ "‎أصبحت دبي ‏مركزاً مهماً لمنظومتنا الصحية. ومع التكامل بين المستشفيات والمختبرات والصيدليات وبرامج السياحة ‏العلاجية في وجهة واحدة، يظل هدفنا ورؤيتنا واضحة ومتمثلةً في تقديم رعاية رحيمة وسهلة الوصول، ‏مدعومة بالتميز الأكاديمي‎".‎

وتتميز "مدينة ثومبي الطبية" بموقعها الاستراتيجي في منطقة القصيص بدبي، وعلى مقربة من الشارقة ، ‏مما يوفر سهولة الوصول إليها من التجمعات السكانية الرئيسية، وكذلك قربها من شبكات السفر الدولية ‏لسهولة الوصول إليها من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي. ‏

‏ وبهذا الإطلاق، تعزز مجموعة ثومبي مكانتها كواحدة من أكثر شبكات الرعاية الصحية الأكاديمية شمولاً في ‏المنطقة، حيث لا تكتفي ببناء المؤسسات التعليمية والعلاجية فحسب، بل تبني بيئات صحية يساهم من خلالها ‏التعلم في الشفاء، وتدفع الأبحاث التي تجريها عجلة الرعاية، وتنمو فيها المجتمعات‎.‎