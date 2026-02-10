الإمارات تدشن حقبة جديدة للأمن الدوائي برؤية «الإنسان أولاً»



أكد معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن المؤسسة تتبنى نموذج تنظيم ذكياً يوازن بين تسريع الإجراءات ودعم الابتكار من جهة، والحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة من جهة أخرى.



وقال معاليه بمناسبة الإعلان عن الإطلاق الرسمي لمؤسسة الإمارات للدواء خلال معرض الصحة العالمي أن مشاركة المؤسسة في هذا الحدث تعكس أهدافها الاستراتيجية بشكل مباشر، وتعمل على تعزيز الأمن الدوائي من خلال إبراز قدرات التصنيع الوطني والمنتجات المعتمدة التي تستوفي أعلى المعايير، مع استعراض مشاريع مبتكرة تدعم الابتكار العلمي والتصنيع المحلي المتكامل، في إطار عمل المؤسسة منذ خطوتها الأولى كشريك استراتيجي في بناء قطاع دوائي وطني مستدام وتنافسي.

وأشار معالي الهاجري إلى أن المعرض يوفر فرصة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني وجذب الاستثمارات النوعية، مبرزاً التزام المؤسسة بتشجيع البحث العلمي والتطوير من خلال تبني أحدث المنهجيات والتقنيات العالمية، حيث يخدم كل عنصر من عناصر المشاركة رؤية شاملة لبناء منظومة دوائية وطنية مستدامة.

وأكد أن إطلاق مؤسسة الإمارات للدواء من معرض الصحة العالمي 2026 في دبي يمثل بداية مرحلة وطنية جديدة في مسيرة القطاع الصحي، عنوانها «الإنسان أولاً»، وصحته أولوية، وأمنه الدوائي مسؤولية راسخة، منوهاً بأن هذا الإطلاق ضمن منصة المشاريع الوطنية وتحت مظلة «صحة الإمارات» يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية مستقبلية ذات بعد عالمي، تعمل بعقل مبتكر ونهج استباقي، وتؤمن بأن الدواء ليس مجرد منتج، بل عنصر أمان وثقة واستدامة للحياة.