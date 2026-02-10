محمد بن راشد: فخور بكل منجز وطني وبوطن يستضيف العالم ويضيف له شيئاً جديداً كل يوم

سموه: القطاع الصحي أحد أعمدة التنمية الشاملة والمعرض يعزز دورنا في صياغة مستقبل الرعاية

الوقاية أساس السياسات الصحية والتكنولوجيا شريك رئيسي في تحسين جودة الخدمات الصحية

محمد بن راشد متفقداً إحدى المنصات الوطنية بحضور منصور بن محمد وأحمد الصايغ وهلال المري وعلوي الشيخ وخليفة سليمان وعامر شريف ومشعل جلفار

سموه: تطوير منظومة الرعاية الصحية أولوية وطنية ترتكز على الإنسان وجودة حياته

استضافة دبي لمعرض الصحة العالمي ترسخ دور الإمارات منصة عالمية لصناعة الحلول الصحية المتقدمة

الإمارات ماضية في بناء أنظمة صحية مرنة ومستدامة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تطوير منظومة الرعاية الصحية يمثل أولوية وطنية ترتكز على الإنسان وجودة حياته، مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات ماضية في تعزيز جاهزية القطاع الصحي، ودعم الابتكار الطبي، وتبني الحلول المتقدمة التي تسهم في بناء أنظمة صحية مرنة ومستدامة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية.

وقال سموه: «يمثل القطاع الصحي أحد أعمدة التنمية الشاملة، واستثمارنا في الابتكار الطبي والمعرفة والتدريب المتخصص يعكس رؤيتنا لمستقبل تكون فيه الوقاية أساس السياسات الصحية، وتكون التكنولوجيا شريكاً رئيسياً في تحسين جودة الخدمات الصحية والارتقاء بنتائجها، بما يخدم صحة المجتمع ويعزز استدامة المنظومة الصحية».

جاء ذلك خلال افتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة «دبي الصحية»، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة في دبي، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، ومشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، لفعاليات معرض الصحة العالمي – دبي 2026 (WHX)، الحدث الطبي الرائد في قطاع الرعاية الصحية، الذي يقام تحت شعار: «ملتقى عالم الرعاية الصحية»، لأول مرة في مركز دبي للمعارض خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 12 فبراير الجاري.

تصوير: خليفة اليوسف ومحمد هشام محمد بن راشد يطّلع على أحد الأجنحة المشاركة بالمعرض بحضور أحمد الصايغ وهلال المري وعلوي الشيخ

ويشهد الحدث حضور أكثر من 235 ألف زائر متخصص من أكثر من 180 دولة، ومشاركة أكثر من 4800 عارض يقدمون أحدث الحلول في مجالات الأجهزة الطبية، والتشخيص، والصحة الرقمية، والبنية التحتية للرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحياة، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للارتقاء بالرعاية الصحية.

وقال سموه: «استضافة دبي لمعرض الصحة العالمي ترسّخ دور الإمارات منصة عالمية لصناعة الحلول الصحية المتقدمة، ونموذجاً متقدماً يجمع الجهات الصحية تحت رؤية واحدة تركز على الوقاية والجاهزية وجودة الحياة، انسجاماً مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071، وبما يعزز دورنا في صياغة مستقبل الرعاية الصحية إقليمياً وعالمياً».

ودوّن سموه، أمس، عبر حسابه على منصة «إكس»: «أثناء افتتاح معرض الصحة العالمي اليوم.. تشارك به 4800 مؤسسة صحية من 180 دولة، ويزوره 235 ألف متخصص، ويعد ضمن الأكبر عالمياً، وتنطلق على هامشه مؤتمرات طبية تخصصية، ويقدم حلولاً جديدة في مجال العناية المركزة، والتصوير الطبي والصحة الرقمية والتكنولوجيا الحيوية وإدارة الجودة الطبية وغيرها.. فخور بكل منجز وطني، وفخور بكل حدث عالمي، وفخور بوطن يستضيف العالم، ويضيف للعالم شيئاً جديداً كل يوم».

جولة

وخلال جولته في المعرض، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الاطلاع على نماذج متقدمة من الحلول الصحية والتقنيات الطبية التي تعكس تطور القطاع، ودور الابتكار في تعزيز جاهزية منظومة الرعاية الصحية، ودعم التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات.

محمد بن راشد يستمع إلى شرح من عامر شريف بحضور سلطان السبوسي

وشملت جولة سموه التوقف عند منصات عدد من الشركات العالمية الرائدة، من بينها درايغر ويونيتد إيميجينغ وسامسونج وجنرال إلكتريك للرعاية الصحية، حيث اطّلع على أحدث الحلول في مجالات الرعاية الحرجة، والتصوير الطبي، والصحة الرقمية، والتقنيات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وما تسهم به هذه الابتكارات في دعم التشخيص الدقيق، ورفع كفاءة الممارسات السريرية، وتحسين نتائج الرعاية الصحية.

كما تفقّد سموه منصات عدد من المؤسسات الوطنية، بما فيها دبي الصحية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث اطّلع على أبرز المبادرات والمشروعات التي تسلط الضوء على التحول الرقمي في القطاع الصحي، وتعزيز الوقاية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.

واستمع سموه إلى شرح حول الجهود المبذولة لتوظيف الابتكار والتقنيات الذكية لدعم جاهزية واستدامة النظام الصحي، كما اطلع سموه خلال زيارته لمنصة مؤسسة دبي للإسعاف على سيارة وحدة الدعم الميداني التابعة للمؤسسة، المجهّزة بأحدث المعدات الطبية، ودورها في دعم سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم الرعاية الميدانية المتقدمة.

منصة رائدة

ويمثل الحدث تطوراً لمنصة رائدة في قطاع الرعاية الصحية، تمتد خبرتها لخمسة عقود، وتحت العلامة التجارية «معرض الصحة العالمي» (دبليو إتش إكس)، يلبي المعرض الاحتياجات المتغيرة لنظم الرعاية الصحية العالمية من خلال عرض المنتجات، كما يوفر منصة مثالية للتعليم السريري، وحوارات القيادة، والاستثمار، والتحول الشامل في النظام الصحي.

وتُعدّ نسخة عام 2026 الأكبر في تاريخ المعرض، حيث تتميز بمساحة عرض موسعة، وبرنامج مؤتمرات مُحسّن، وفعاليات جديدة مصممة لتعزيز التعاون في جميع أنحاء منظومة الرعاية الصحية.

مؤتمرات معتمدة

كما انطلقت أمس عدة مؤتمرات معتمدة من دبليو إتش إكس ضمن برامج التعليم الطبي المستمر، التي تقدم تعليماً معترفاً به دولياً في تخصصات طبية رئيسية تشمل الجراحة العامة، والأشعة التشخيصية، والصحة العامة، وأمراض النساء والتوليد، والمسالك البولية، وإدارة الجودة وسلامة المرضى، حيث أشرف على هذه المؤتمرات أكثر من 300 خبير إقليمي ودولي، وقدمت الجلسات رؤى سريرية عملية وأحدث المناهج القائمة على الأدلة التي تسهم في تطوير رعاية المرضى وتقديم الخدمات الصحية.

إلى جانب البرنامج السريري، أطلق معرض دبليو إتش إكس ثلاث منصات رئيسية جديدة لمعالجة التحول الشامل في الرعاية الصحية العالمية.

تسلط منصة فيوتشر إكس الضوء على التقنيات الثورية وحلول الصحة الرقمية القابلة للتطوير، مع جلسات افتتاحية مثل «تطوير غرف العمليات: الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي لجراحة أكثر أماناً في أي مكان»، و«سر طول العمر الخفي: كيف تبيع صناعة بقيمة 8 تريليونات دولار مستقبلاً لا نستطيع تحمله».

أما منصة فرونتيرز فستستكشف أحدث الإنجازات في مجالات التكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحياة، وعلم الأورام، وصحة المرأة، والعافية، وطول العمر، من خلال جلسات تشمل «العلاج الخلوي»، و«مستقبل الطب»، و«ازدياد تبني الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية وعلوم الحياة».

كما ستجمع منصة الرؤية كبار القادة لدراسة الاستثمار في الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والقيادة على مستوى النظام بأكمله من خلال جلسات رائدة في اليوم الافتتاحي للحدث، مثل حوكمة الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة: الاستراتيجيات السيادية والمعايير العالمية والمساءلة السريرية، ومن الضجة الإعلامية إلى أرضية المستشفى - تفعيل الذكاء الاصطناعي الوكيل والمادي، من بين أمور أخرى.

ويقام معرض دبليو إتش إكس 2026 برعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبدعم قوي من الجهات الحكومية وهيئات الرعاية الصحية في جميع أنحاء دولة الإمارات، حيث يتماشى هذا الحدث مع الأولويات الوطنية في مجالات الابتكار، والرعاية الوقائية، والتحول الرقمي، وأنظمة الرعاية الصحية المستدامة.

وسيقام معرض الصحة العالمي «دبليو إتش إكس» في دبي بالتزامن مع معرض «دبليو إتش إكس لابز دبي» المعروف سابقاً باسم «ميدلاب الشرق الأوسط»، الحدث الرائد في المنطقة في مجال المختبرات الطبية والتشخيص، وبينما تنتقل فعاليات معرض «دبليو إتش إكس» إلى مدينة إكسبو دبي، سيستمر انعقاد معرض «دبليو إتش إكس لابز دبي» في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 10 إلى 13 فبراير الجاري، ما يوفر تجربة شاملة على مستوى المدينة في موقعين بارزين ليشكلا بذلك أكبر حدث عالمي في قطاع الرعاية الصحية.

محمد بن راشد يطّلع على إحدى المشاركات الطبية بحضور منصور بن محمد وهلال المري وعلوي الشيخ

محمد بن راشد خلال تجوله في المعرض بحضور أحمد الصايغ وهلال المري وعلوي الشيخ وعامر شريف

محمد بن راشد يستمع إلى شرح من أمين الأميري بحضور أحمد الصايغ