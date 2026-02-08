4800 عارض و180 دولة في معرض الصحة العالمي بدبي غداً

ينطلق معرض الصحة العالمي دبي WHX 2026، الذي تنظمه شركة «إنفورما ماركتس»، غداً، ويستمر حتى 12 فبراير الجاري، في مدينة «إكسبو دبي»، بمشاركة أكثر من 4800 عارض، وأكثر من 180 دولة، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتحدثين الدوليين.

وأعلنت «دبي الصحية» عن مشاركتها في المعرض حيث تستعرض تجربتها الرائدة كأول منظومة صحية أكاديمية متكاملة في دبي، وأثر التكامل بين الرعاية والتعلّم والاكتشاف والعطاء في الارتقاء بصحة الإنسان وتعزيز جودة حياته.

وتُسلّط «دبي الصحية» خلال مشاركتها الضوء على التحول النوعي الذي شهدته المنظومة الصحية في دبي، ودور جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ذراع التعلم والاكتشاف في «دبي الصحية» في إعداد الكفاءات الطبية والبحثية، وتعزيز منظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، إلى جانب إسهامات مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لـ«دبي الصحية» في دعم العمل الخيري وترسيخ ثقافة العطاء المجتمعي لدعم مسيرة الرعاية الصحية.

ويقدم جناح «دبي الصحية» في المعرض تجربة تفاعلية متكاملة تعكس نموذج المنظومة الصحية الأكاديمية، حيث يشهد مجموعة من الجلسات النقاشية والعروض التقديمية المتخصصة التي تسلّط الضوء على «الابتكار في الرعاية الصحية، سلامة المرضى، التحول الرقمي، والتبرع بالأعضاء»، إلى جانب استعراض حزمة من المبادرات والمشاريع البحثية والرقمية المتقدمة.

وقالت الدكتورة حنان السويدي، نائب المدير التنفيذي والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في «دبي الصحية» ونائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية: «يمثّل معرض الصحة العالمي دبي WHX 2026 منصة استراتيجية لتسليط الضوء على تجربة «دبي الصحية» كأول منظومة صحية أكاديمية متكاملة في دبي، وما تجسّده من نموذج رائد يربط بين الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي والعطاء، كما يوفّر المعرض فرصة للاطلاع على أحدث التجارب والممارسات العالمية في القطاع الصحي، بمشاركة مجموعة من العلماء والخبراء المتخصصين من دبي الصحية، إلى جانب إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات مع أبرز العقول المتخصصة في مجال الرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم».

وأضافت: خلال المعرض، ستعمل «دبي الصحية» على توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع عدد من الجهات الأكاديمية والبحثية والشركاء الدوليين، من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم تهدف إلى دعم التعاون المشترك وتبادل المعرفة في مجالات متعددة.

وأشارت إلى أن «دبي الصحية» ستحتفي، خلال المعرض، بشراكاتها الأكاديمية والطبية، والاعتمادات الدولية المهمة، التي تجسّد التزامها بتطبيق أعلى المعايير العالمية.

من جانبه، قال خليفة باقر، المدير التنفيذي للعمليات في «دبي الصحية»: «نُسلّط الضوء، من خلال مشاركتنا في المعرض، على قوة التكامل بين ركائز منظومتنا الصحية الأكاديمية المتكاملة، ودورها المحوري في الارتقاء بتجربة المرضى، عبر حزمة من المشاريع النوعية التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، إلى جانب مبادرات تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في تطوير الخدمات وصياغة الخطط التطويرية».

وتابع: «في إطار جهود «دبي الصحية» لتعزيز ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية، ستوجد حافلة التبرع بالدم في مقر المعرض طوال فترة انعقاده، لإتاحة الفرصة للزوار والمشاركين الراغبين في التبرع بالدم، ترسيخاً لقيم التكافل الإنساني».

بالتزامن مع المعرض، تنظّم «هيئة الصحة بدبي» بالشراكة مع «دبي الصحية» وشركة «إنفورما ماركتس»، حفل عشاء خاصاً، سيتم خلاله الاحتفاء بعام الأسرة 2026، تقديراً للدور المحوري للأسر في دعم وتمكين الكوادر الطبية، والإسهام في بناء مسيرتها المهنية الناجحة.