«مؤتمر جراحة العظام» يناقش التقنيات الحديثة لاستبدال المفاصل

ناقش المؤتمر الإماراتي العالمي الـ12 لجراحة العظام، الذي تنظمه شعبة الإمارات لجراحة العظام في جمعية الإمارات الطبية لليوم الثاني في أبوظبي.. التقنيات الحديثة لاستبدال المفاصل في العمليات الجراحية المعقدة.

مناقشات مكثفة

وقال الدكتور علي السويدي، استشاري جراحة العظام ورئيس المؤتمر، إن فعاليات المؤتمر لليوم الثاني تواصلت على التوالي وسط اهتمام وحرص كبيرين من الحضور من مختلف أنحاء العالم، حيث شهد اليوم الأول مناقشات مكثفة حول أمراض الطرف العلوي بدءاً من الكوع وصولاً إلى اليد، وأحدث الابتكارات والتطورات في علاج أمراض العظام، والإصابات الرياضية وخاصة إصابات الركبة وسبل علاجها.

وأضاف أنه تم التركيز على موضوع استبدال المفاصل والتحديات المرتبطة بهذا المجال، مثل المضاعفات التي قد تحدث نتيجة لاستبدال المفاصل بما في ذلك الالتهابات البكتيرية والحاجة لإعادة استبدال المفصل وهي من العمليات الجراحية المعقدة.

جراحات القدم والكاحل

وأشار إلى أن نقاشات اليوم الثالث والأخير من المؤتمر ستتناول جراحة القدم والكاحل مع التركيز على الابتكارات الحديثة في العلاج لا سيما استخدام المناظير في معالجة الإصابات الرياضية في منطقة الكاحل، إضافة إلى مناقشة أحدث الأساليب في علاج الكسور.

ويناقش المؤتمر على مدار 3 أيام أحدث العلاجات لعلاج الكوع واليد والعصب والتطورات في جراحة العظام والطرف العلوي والعمود الفقري وجراحة الحوض والأطراف السفلية وجراحة عظام الأطفال، وتقويم مفاصل الركبة وعلاج الآلام في جراحة العظام وعلاج إصابات الغضروف والغضروف المفصلي ودور علم الأحياء في جراحة العظام لتعزيز الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في الدولة.